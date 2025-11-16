Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 17/11/2025 - 23/11/2025

Μία από τις πιο δραστήριες, αστρολογικά, εβδομάδες του Νοεμβρίου ξεκινά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.11.25 , 17:17 Με τρεις απουσίες ταξίδεψε η Εθνική στην Ουγγαρία
16.11.25 , 16:48 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 17/11/2025 - 23/11/2025
16.11.25 , 16:33 Τέσσερις ομάδες της Premier League ενδιαφέρονται για τον Χρήστο Μουζακίτη
16.11.25 , 16:29 Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι κόμβος για το αμερικανικό LNG
16.11.25 , 16:17 Δεν θέλετε να κακομάθουν τα παιδιά σας; Τι να αποφύγετε
16.11.25 , 15:16 Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
16.11.25 , 14:44 PRE-XMAS PARTY με τον Κωστή Μαραβέγια στο Floyd!
16.11.25 , 14:36 Μαρτίκας: Οι φωτογραφίες από το «στημένο» τραπέζι με τον Παντελίδη
16.11.25 , 14:17 Γενέθλια για τη Νάνσυ Αντωνίου: Οι τρυφρές ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου
16.11.25 , 14:00 Ζελένσκι: Υπεγράφη συμφωνία για εισαγωγή φυσικού αερίου από την Ελλάδα
16.11.25 , 13:25 Πολυτεχνείο 2025: Οι σταθμοί του Μετρό που θα κλείσουν
16.11.25 , 13:17 Πέθανε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης
16.11.25 , 12:57 Προσοχή με τον καιρό: Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής Τρίτη και Τετάρτη
16.11.25 , 12:43 Αράχωβα: Ετοίμαζαν νέο χτύπημα οι δολοφόνοι του 42χρονου
16.11.25 , 11:52 Απαστράπτουσα: Η πασαρέλα της Φαίης Σκορδά που μαγνήτισε τα βλέμματα
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
Μαρτίκας: Οι φωτογραφίες από το «στημένο» τραπέζι με τον Παντελίδη
Απαστράπτουσα: Η πασαρέλα της Φαίης Σκορδά που μαγνήτισε τα βλέμματα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Τροχαίο Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τι λέει ο οδηγός του λεωφορείου
Πολυτεχνείο 2025: Οι σταθμοί του Μετρό που θα κλείσουν
Κέλλυ Βρανάκη: Το Instagram, η δημοσιογραφία, η Eurovision & η νέα εκπομπή
Γενέθλια για τη Νάνσυ Αντωνίου: Οι τρυφρές ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου
Περισσότερα

VIDEOS

Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
ηχοθεραπεία
Ηχοθεραπεία: Ο εναλλακτικός τρόπος χαλάρωσης και διαλογισμού
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Δείτε όσα είπε η Άση Μπήλιου στο Stars System για αυτή την εβδομάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυτή η εβδομάδα είναι από τις πιο δραστήριες αστρολογικά του Νοεμβρίου, με συνεχείς όψεις και αλλαγές που κινούν δυναμικά τα ερωτικά μας. Η ενέργεια είναι ζωντανή, ανανεωτική και, σε πολλές στιγμές, λυτρωτική, δημιουργώντας χώρο για θετικές εξελίξεις, βαθύτερη σύνδεση και πιο καθαρή επικοινωνία στις σχέσεις μας. Είναι μια περίοδος που ενισχύει ό,τι αξίζει και προχωρά, ενώ ό,τι έχει μείνει στάσιμο παίρνει νέα πνοή.

Η εβδομάδα ξεκινάει με τα υπέροχα τρίγωνα του Ήλιου με τον Δία και τον Κρόνο τη Δευτέρα 17/11/2025. Αυτές οι όψεις φέρνουν ένα συνδυασμό σταθερότητας και αισιοδοξίας. Νιώθετε ότι μπορείτε να χτίσετε κάτι ουσιαστικό που θα έχει διάρκεια στο χρόνο, χωρίς να χάσετε τη ζεστασιά και τον ενθουσιασμό. Σχέσεις που έχουν βάθος προχωρούν φυσικά, ενώ νέες γνωριμίες δείχνουν από νωρίς σοβαρές προοπτικές.

Την ίδια ημέρα, το εξάγωνο ανάδρομου Ερμή-Πλούτωνα ανακινεί παλιές συζητήσεις που τώρα μπορείτε να δείτε με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και βάθος. Επιπλέον, αποκαλύπτονται κρυφά συναισθήματα ή αλήθειες που ζητούν επανεξέταση. Είναι ευκαιρία για ουσιαστική επανασύνδεση ή για ένα ξεκαθάρισμα που φέρνει πραγματική οικειότητα.

Από τις 19/11/2025 ο ανάδρομος Ερμής οπισθοχωρεί στον Σκορπιό έως τις 29/11/2025 και μας πάει σε πιο σε βαθιά νερά. Παλιές επιθυμίες, ανείπωτα συναισθήματα και μισοτελειωμένες ιστορίες επιστρέφουν, ζητώντας αλήθεια και ξεκαθάρισμα. Είναι περίοδος όπου ο έρωτας γίνεται πιο έντονος και πιο ειλικρινής, είτε για να αναζωπυρωθεί, είτε για να μεταμορφωθεί. Την ίδια ημέρα, ο ανάδρομος Ερμής σχηματίζει αντίθεση με τον Ουρανό και τρίγωνο με τον Ποσειδώνα. Αυτός ο συνδυασμός όψεων φέρνει όμορφες εκπλήξεις στα ερωτικά. Απρόσμενες συζητήσεις ή μηνύματα ανοίγουν νέους δρόμους κατανόησης, ενώ ο Ποσειδώνας προσθέτει ρομαντισμό και διαίσθηση. Είναι μια όψη που μπορεί να φέρει ξαφνική τρυφερότητα, ανανεωμένη ελπίδα ή μια μαγική στιγμή σύνδεσης.

Στις 20/11/2025 πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του μήνα στον Σκορπιό, ένα φεγγάρι που ανοίγει έναν νέο ερωτικό κύκλο που ξεκινά βαθιά, αληθινά και με ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση. Παλιά συναισθήματα, επιθυμίες ή ανείπωτες αλήθειες επανέρχονται, όχι για να μας μπερδέψουν, αλλά για να τα αντιμετωπίσουμε με περισσότερη ωριμότητα. Τα τρίγωνα με Ποσειδώνα, Κρόνο και Δία φέρνουν ρομαντισμό, σταθερότητα και μια αίσθηση ότι κάτι όμορφο μπορεί να χτιστεί από την αρχή. Η αντίθεση με τον Ουρανό φέρνει ανατροπές, μια απρόσμενη εξέλιξη, μια αλήθεια που απελευθερώνει ή μια συνειδητοποίηση που κάνει χώρο για νέα αρχή. Ας επιλέξουμε, λοιπόν, να προχωρήσουμε παρακάτω, ακόμα κι αν χρειαστεί να ξεβολευτούμε. Είναι ένα φεγγάρι που μεταμορφώνει τις σχέσεις και μας καλεί να επιλέξουμε τον έρωτα που έχει βάθος, παρουσία και ψυχή.

Από τις 22/11/2025 ο Ήλιος εγκαταλείπει το σκοτεινό ζώδιο του Σκορπιού και εισέρχεται στον φωτεινό και αισιόδοξο Τοξότη. Για τον επόμενο μήνα, τα ερωτικά γεμίζουν ενθουσιασμό, ειλικρίνεια και ανάγκη για περισσότερη ελευθερία και νέες περιπέτειες. Θέλετε σχέσεις που σας ανοίγουν ορίζοντες, όχι σχέσεις που σας περιορίζουν. Την ίδια ημέρα, ο ανάδρομος Ερμής σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο σταθεροποιεί την ερωτική επικοινωνία και βοηθά να χτιστούν γέφυρες εκεί που υπήρχε απόσταση. Συζητήσεις που είχαν παγώσει βρίσκουν τώρα λύσεις με ωριμότητα και καθαρότητα. Είναι ιδανική περίοδος για συμφιλίωση, βαθύτερη δέσμευση και λόγια που έχουν πραγματικό βάρος.

Η εβδομάδα κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού στις 23/11/2025 ο Ήλιος σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα και ο ανάδρομος Ερμής σχηματίζει εξάγωνο με τον Δία. Το εξάγωνο Ήλιου-Πλούτωνα φέρνει έντονη έλξη, ερωτισμό και τη διάθεση να δείτε τις σχέσεις σας πιο βαθιά και πιο αληθινά. Θέλετε ουσία, όχι επιφανειακές καταστάσεις και τώρα μπορείτε να φτάσετε στην καρδιά μιας κατάστασης με ειλικρίνεια. Ταυτόχρονα, ο ανάδρομος Ερμής σε τρίγωνο με τον Δία ανοίγει τον δρόμο για ζεστή, αισιόδοξη επικοινωνία, καθώς και κουβέντες που φωτίζουν, συμφιλιώνουν ή ξαναζωντανεύουν κάτι όμορφο. Είναι περίοδος όπου μια σχέση μπορεί να κάνει σημαντικό βήμα μπροστά, ή μια γνωριμία να εξελιχθεί πιο γρήγορα απ’ όσο περιμένατε, με αμοιβαιότητα και καλή διάθεση. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top