Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 17/11/2025 - 23/11/2025

Αυτή η εβδομάδα είναι από τις πιο δραστήριες αστρολογικά του Νοεμβρίου, με συνεχείς όψεις και αλλαγές που κινούν δυναμικά τα ερωτικά μας. Η ενέργεια είναι ζωντανή, ανανεωτική και, σε πολλές στιγμές, λυτρωτική, δημιουργώντας χώρο για θετικές εξελίξεις, βαθύτερη σύνδεση και πιο καθαρή επικοινωνία στις σχέσεις μας. Είναι μια περίοδος που ενισχύει ό,τι αξίζει και προχωρά, ενώ ό,τι έχει μείνει στάσιμο παίρνει νέα πνοή.

Η εβδομάδα ξεκινάει με τα υπέροχα τρίγωνα του Ήλιου με τον Δία και τον Κρόνο τη Δευτέρα 17/11/2025. Αυτές οι όψεις φέρνουν ένα συνδυασμό σταθερότητας και αισιοδοξίας. Νιώθετε ότι μπορείτε να χτίσετε κάτι ουσιαστικό που θα έχει διάρκεια στο χρόνο, χωρίς να χάσετε τη ζεστασιά και τον ενθουσιασμό. Σχέσεις που έχουν βάθος προχωρούν φυσικά, ενώ νέες γνωριμίες δείχνουν από νωρίς σοβαρές προοπτικές.

Την ίδια ημέρα, το εξάγωνο ανάδρομου Ερμή-Πλούτωνα ανακινεί παλιές συζητήσεις που τώρα μπορείτε να δείτε με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και βάθος. Επιπλέον, αποκαλύπτονται κρυφά συναισθήματα ή αλήθειες που ζητούν επανεξέταση. Είναι ευκαιρία για ουσιαστική επανασύνδεση ή για ένα ξεκαθάρισμα που φέρνει πραγματική οικειότητα.

Από τις 19/11/2025 ο ανάδρομος Ερμής οπισθοχωρεί στον Σκορπιό έως τις 29/11/2025 και μας πάει σε πιο σε βαθιά νερά. Παλιές επιθυμίες, ανείπωτα συναισθήματα και μισοτελειωμένες ιστορίες επιστρέφουν, ζητώντας αλήθεια και ξεκαθάρισμα. Είναι περίοδος όπου ο έρωτας γίνεται πιο έντονος και πιο ειλικρινής, είτε για να αναζωπυρωθεί, είτε για να μεταμορφωθεί. Την ίδια ημέρα, ο ανάδρομος Ερμής σχηματίζει αντίθεση με τον Ουρανό και τρίγωνο με τον Ποσειδώνα. Αυτός ο συνδυασμός όψεων φέρνει όμορφες εκπλήξεις στα ερωτικά. Απρόσμενες συζητήσεις ή μηνύματα ανοίγουν νέους δρόμους κατανόησης, ενώ ο Ποσειδώνας προσθέτει ρομαντισμό και διαίσθηση. Είναι μια όψη που μπορεί να φέρει ξαφνική τρυφερότητα, ανανεωμένη ελπίδα ή μια μαγική στιγμή σύνδεσης.

Στις 20/11/2025 πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη του μήνα στον Σκορπιό, ένα φεγγάρι που ανοίγει έναν νέο ερωτικό κύκλο που ξεκινά βαθιά, αληθινά και με ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση. Παλιά συναισθήματα, επιθυμίες ή ανείπωτες αλήθειες επανέρχονται, όχι για να μας μπερδέψουν, αλλά για να τα αντιμετωπίσουμε με περισσότερη ωριμότητα. Τα τρίγωνα με Ποσειδώνα, Κρόνο και Δία φέρνουν ρομαντισμό, σταθερότητα και μια αίσθηση ότι κάτι όμορφο μπορεί να χτιστεί από την αρχή. Η αντίθεση με τον Ουρανό φέρνει ανατροπές, μια απρόσμενη εξέλιξη, μια αλήθεια που απελευθερώνει ή μια συνειδητοποίηση που κάνει χώρο για νέα αρχή. Ας επιλέξουμε, λοιπόν, να προχωρήσουμε παρακάτω, ακόμα κι αν χρειαστεί να ξεβολευτούμε. Είναι ένα φεγγάρι που μεταμορφώνει τις σχέσεις και μας καλεί να επιλέξουμε τον έρωτα που έχει βάθος, παρουσία και ψυχή.

Από τις 22/11/2025 ο Ήλιος εγκαταλείπει το σκοτεινό ζώδιο του Σκορπιού και εισέρχεται στον φωτεινό και αισιόδοξο Τοξότη. Για τον επόμενο μήνα, τα ερωτικά γεμίζουν ενθουσιασμό, ειλικρίνεια και ανάγκη για περισσότερη ελευθερία και νέες περιπέτειες. Θέλετε σχέσεις που σας ανοίγουν ορίζοντες, όχι σχέσεις που σας περιορίζουν. Την ίδια ημέρα, ο ανάδρομος Ερμής σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο σταθεροποιεί την ερωτική επικοινωνία και βοηθά να χτιστούν γέφυρες εκεί που υπήρχε απόσταση. Συζητήσεις που είχαν παγώσει βρίσκουν τώρα λύσεις με ωριμότητα και καθαρότητα. Είναι ιδανική περίοδος για συμφιλίωση, βαθύτερη δέσμευση και λόγια που έχουν πραγματικό βάρος.

Η εβδομάδα κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού στις 23/11/2025 ο Ήλιος σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτωνα και ο ανάδρομος Ερμής σχηματίζει εξάγωνο με τον Δία. Το εξάγωνο Ήλιου-Πλούτωνα φέρνει έντονη έλξη, ερωτισμό και τη διάθεση να δείτε τις σχέσεις σας πιο βαθιά και πιο αληθινά. Θέλετε ουσία, όχι επιφανειακές καταστάσεις και τώρα μπορείτε να φτάσετε στην καρδιά μιας κατάστασης με ειλικρίνεια. Ταυτόχρονα, ο ανάδρομος Ερμής σε τρίγωνο με τον Δία ανοίγει τον δρόμο για ζεστή, αισιόδοξη επικοινωνία, καθώς και κουβέντες που φωτίζουν, συμφιλιώνουν ή ξαναζωντανεύουν κάτι όμορφο. Είναι περίοδος όπου μια σχέση μπορεί να κάνει σημαντικό βήμα μπροστά, ή μια γνωριμία να εξελιχθεί πιο γρήγορα απ’ όσο περιμένατε, με αμοιβαιότητα και καλή διάθεση.