Τα νησιά Κιριμπάτι η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026

Έφτασε η νέα χρονιά στη Νέα Ζηλανδία

Η ατόλη Κιριτιμάτι, γνωστή ως Νήσος των Χριστουγέννων έγινε το πρώτο μέρος στον πλανήτη που υποδέχθηκε το 2026

Η Κιριτιμάτι αποτελεί τμήμα του κράτους του Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Βρίσκεται νότια της Χαβάη και βορειοανατολικά της Αυστραλία, σε ένα αρχιπέλαγος που εκτείνεται σε σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από ανατολή προς δύση. Το Κιριμπάτι αποτελείται από δεκάδες ατόλες – δακτυλιοειδείς κοραλλιογενείς υφάλους – πολλές από τις οποίες κατοικούνται.

 

 

Το κράτος απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1979 και σήμερα φιλοξενεί το μεγαλύτερο θαλάσσιο καταφύγιο του Νότιου Ειρηνικού. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των νησιών του βρίσκεται σε πολύ χαμηλό υψόμετρο, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Το αρχιπέλαγος έχει πληθυσμό περίπου 116.000 κατοίκους. Παρότι γεωγραφικά βρίσκεται σχεδόν ακριβώς νότια της Χαβάης, λόγω της γραμμής αλλαγής ημερομηνίας το Κιριμπάτι γιορτάζει την Πρωτοχρονιά μία ολόκληρη ημέρα νωρίτερα από πολλές περιοχές του κόσμου.

Λίγες ώρες αργότερα, τη σκυτάλη πήραν οι περίπου 600 κάτοικοι της Νήσος Τσάταμ και στη συνέχεια η Νέα Ζηλανδία, που υποδέχθηκε τη νέα χρονιά με μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων από τον Πύργο του Auckland Sky Tower.

 

 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
 |
ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
