Γιώργος Τσούλης: Πατέρας για δεύτερη φορά λίγο πριν το τέλος του 2025

Οι πρώτες φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.12.25 , 19:48 Αναβρασμός στο Ιράν: Διαδηλωτές κατακλύζουν την Τεχεράνη
31.12.25 , 19:28 Με επτά αγώνες το πανελλήνιο πρωτάθλημα Regularity του 2026
31.12.25 , 19:05 Μάτσου Πίτσου: Ένας νεκρός σε σύγκρουση τρένων
31.12.25 , 18:19 Γιώργος Τσούλης: Πατέρας για δεύτερη φορά λίγο πριν το τέλος του 2025
31.12.25 , 18:18 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ από αύριο
31.12.25 , 17:56 Μητσοτάκης: Ανάπτυξη της γεωργίας χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας
31.12.25 , 17:24 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Μαζί στο Μεξικό για την Πρωτοχρονιά!
31.12.25 , 17:00 Παπαδημητρίου: Οι ευχές στον γιο της, Διονύση, για τα 21α γενέθλιά του
31.12.25 , 16:44 Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
31.12.25 , 16:00 Κλέλια Ανδριολάτου: Αποχαιρετά το 2025 με μια εκδρομή στο βουνό
31.12.25 , 15:30 Μπαρτζώκας: “Παλαιότερα ήμουν πιο εκρηκτικός”
31.12.25 , 15:28 Το casual winter look της Μελίνας Νικολαΐδη σε χριστουγεννιάτικη έξοδο
31.12.25 , 15:04 Κατερίνα Καινούργιου: «Το 2025 ήταν για μένα μια πολύ όμορφη χρονιά»
31.12.25 , 15:00 Ήβη Αδάμου: Σίγουρα θα ήθελα άλλο ένα παιδάκι κάποια στιγμή»
31.12.25 , 14:59 Η Αυστραλία υποδέχθηκε τη νέα χρονιά με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα
Το casual winter look της Μελίνας Νικολαΐδη σε χριστουγεννιάτικη έξοδο
Δανάη Παππά: «Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά»
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Μαρία Κορινθίου: Οι γλυκές ευχές του Γιώργου Καραθανάση για τα γενέθλιά της
Άση Μπήλιου: Αποχαιρετώντας το 2025 – Τι δείχνουν τα άστρα για σήμερα;
Μαλέσκου: Το ταξίδι με την 2,5 ετών κόρη της και οι ευχές για το νέο ετός
Mάρα Ζαχαρέα: Η εκδρομή λίγο πριν την εκπνοή του 2025
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Τσούλη στην κάμερα του Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τον πιο όμορφο τρόπο κλείνει η φετινή χρονιά για τον Γιώργο Τσούλη, καθώς πριν από λίγες ώρες η σύζυγός του, Μαριαλένα, έφερε στον κόσμο τον δεύτερο καρπό του έρωτά τους

Γνωστός σεφ θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά - Η τρυφερή ανακοίνωση

Συγκεκριμένα, η Μαριαλένα Τσούλη γέννησε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία και χαρίζοντας στον γνωστό σεφ και πρώην συνεργάτη της Ελένης Μενεγάκη μια μοναδική εμπειρία, γεμάτη συγκίνηση και χαρά.

«Η συνεργασία με την Ελένη Μενεγάκη μου ανέβασε τις τηλεοπτικές μετοχές»

Λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου, ο Γιώργος Τσούλης μοιράστηκε τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, εκφράζοντας με λόγια την ευγνωμοσύνη και τον ενθουσιασμό του για την άφιξη της μικρής τους. Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «30.12.2025. Η χρονιά για εμάς κλείνει με τον πιο όμορφο τρόπο…με το δεύτερο θαύμα μας στην αγκαλιά μας, την κορούλα μας. Μαριαλένα σ’ ευχαριστώ για όλα όσα άντεξες. Είμαι πολύ υπερήφανος για εσένα! Καλωσήρθες μικρούλα μας».

 

Πανευτυχής ο Γιώργος Τσούλης

Η είδηση αυτή προσφέρει μια συγκινητική εικόνα της οικογενειακής ζωής του ζευγαριού, που φαίνεται να στηρίζεται στην αμοιβαία αγάπη, την τρυφερότητα και την αφοσίωση. Η Μαριαλένα και ο Γιώργος Τσούλης, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 25 Ιουνίου 2022 σε μια όμορφη τελετή και, την ίδια χρονιά, υποδέχτηκαν τον πρώτο τους γιο, τον Ανδρέα. Τρία χρόνια αργότερα, η οικογένειά τους μεγάλωσε με την άφιξη της νεογέννητης κόρης τους, ολοκληρώνοντας ένα πλήρες οικογενειακό σκηνικό γεμάτο αγάπη και ευτυχία.

Η χαρά που βιώνει ως πατέρας είναι ολοφάνερη μέσα από τις αναρτήσεις τους, όπου μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από την καθημερινότητά του, η οποία έχει αλλάξει άρδην από τότε που έγινε πατέρας

Με την έλευση της κόρης τους, ο Γιώργος Τσούλης και η αγαπημένη του Μαριαλένα ξεκινούν το 2026 με χαρά και όνειρα, έτοιμοι να ζήσουν νέες όμορφες στιγμές με την οικογένειά τους και να μεγαλώσουν τα δύο τους παιδιά σε ένα περιβάλλον αγάπης και σταθερότητας.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top