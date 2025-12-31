Γιώργος Τσούλης: Πατέρας για δεύτερη φορά λίγο πριν το τέλος του 2025

Με τον πιο όμορφο τρόπο κλείνει η φετινή χρονιά για τον Γιώργο Τσούλη, καθώς πριν από λίγες ώρες η σύζυγός του, Μαριαλένα, έφερε στον κόσμο τον δεύτερο καρπό του έρωτά τους.

Συγκεκριμένα, η Μαριαλένα Τσούλη γέννησε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία και χαρίζοντας στον γνωστό σεφ και πρώην συνεργάτη της Ελένης Μενεγάκη μια μοναδική εμπειρία, γεμάτη συγκίνηση και χαρά.

Λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου, ο Γιώργος Τσούλης μοιράστηκε τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, εκφράζοντας με λόγια την ευγνωμοσύνη και τον ενθουσιασμό του για την άφιξη της μικρής τους. Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «30.12.2025. Η χρονιά για εμάς κλείνει με τον πιο όμορφο τρόπο…με το δεύτερο θαύμα μας στην αγκαλιά μας, την κορούλα μας. Μαριαλένα σ’ ευχαριστώ για όλα όσα άντεξες. Είμαι πολύ υπερήφανος για εσένα! Καλωσήρθες μικρούλα μας».

Πανευτυχής ο Γιώργος Τσούλης

Η είδηση αυτή προσφέρει μια συγκινητική εικόνα της οικογενειακής ζωής του ζευγαριού, που φαίνεται να στηρίζεται στην αμοιβαία αγάπη, την τρυφερότητα και την αφοσίωση. Η Μαριαλένα και ο Γιώργος Τσούλης, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 25 Ιουνίου 2022 σε μια όμορφη τελετή και, την ίδια χρονιά, υποδέχτηκαν τον πρώτο τους γιο, τον Ανδρέα. Τρία χρόνια αργότερα, η οικογένειά τους μεγάλωσε με την άφιξη της νεογέννητης κόρης τους, ολοκληρώνοντας ένα πλήρες οικογενειακό σκηνικό γεμάτο αγάπη και ευτυχία.

Η χαρά που βιώνει ως πατέρας είναι ολοφάνερη μέσα από τις αναρτήσεις τους, όπου μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από την καθημερινότητά του, η οποία έχει αλλάξει άρδην από τότε που έγινε πατέρας.

Με την έλευση της κόρης τους, ο Γιώργος Τσούλης και η αγαπημένη του Μαριαλένα ξεκινούν το 2026 με χαρά και όνειρα, έτοιμοι να ζήσουν νέες όμορφες στιγμές με την οικογένειά τους και να μεγαλώσουν τα δύο τους παιδιά σε ένα περιβάλλον αγάπης και σταθερότητας.