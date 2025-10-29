Γνωστός σεφ θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά - Η τρυφερή ανακοίνωση

Τον γνωρίσαμε μέσα από τις εκπομπές της Ελένης Μενεγάκη, ενώ για χρόνια απολαμβάναμε τις συνταγές μέσα από αυτές της Κατερίνας Καινούργιου.

Ο λόγος για τον Γιώργο Τσούλη, που με τον πιο ξεχωριστό τρόπο ανακοίνωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της συζύγου του, Μαριαλένας.

Το απόγευμα της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, ο γνωστός σεφ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα κολάζ φωτογραφιών, στο οποίο βλέπουμε τον ίδιο να αγκαλιά τη σύζυγό του, χαδεύοντας τρυφερά τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Στις φωτογραφίες που επέλεξε βλέπουμε και μια εικόνα με τον γιο του, ο οποίος κρατάει μια φωτογραφική κάμερα, θέλοντας να απαθανατίσει τους γονείς του.

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει… σε περιμένουμε με ανυπομονησία μικρό μας θαύμα, μαμά, μπαμπάς, Ανδρέας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Τσούλης.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσούλη

Να θυμίσουμε ότι ο σεφ παντρεύτηκε με τη σύζυγό του, Μαριαλένα στις 25 Ιουνίου 2022. Μετά από τέσσερις μήνες το ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί, τον γιο του, Ανδρέα.