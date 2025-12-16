Σκληρή μάχη στη Φάρμα: Ο νικητής της δεύτερης δοκιμασίας του τελικού!

Με σταθερότητα, ταχύτητα και απόλυτη συγκέντρωση, ο Δημήτρης αναδείχθηκε νικητής και της δεύτερης δοκιμασίας στη Φάρμα, ανεβάζοντας το σκορ στο 2-0 απέναντι στον Λευτέρη.

Η δοκιμασία απαιτούσε ισορροπία, αντοχή και μνήμη, με τους παίκτες να μεταφέρουν βαρέλια σε μια απαιτητική διαδρομή και στη συνέχεια να αναπαραστήσουν σωστά τη διάταξή τους, με βάση σχήματα και χρώματα. Ο Δημήτρης ξεκίνησε δυναμικά, χτίζοντας από νωρίς προβάδισμα.

«Τα πόδια μου ήταν καλά, τις ανάσες μου τις είχα βρει. Δεν είχα πέσει ούτε μία φορά από το βαρέλι», δήλωσε ο Δημήτρης, εξηγώντας πώς κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο. «Είχα χτίσει ένα καλό προβάδισμα και ήξερα ότι έπρεπε να το κρατήσω».

Το καθοριστικό πλεονέκτημα ήρθε όταν έφτασε πρώτος στο λεγόμενο «βαρέλι–πασπαρτού», που του έδωσε τη δυνατότητα να δει το παζλ. «Πήρα τον χρόνο μου. Κοίταξα, έκλεισα τα μάτια, μέτρησα και προσπάθησα απλώς να θυμηθώ τη σειρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λευτέρης, παρά τις πτώσεις και τις δυσκολίες, δεν εγκατέλειψε τη μάχη δείχνοντας το πείσμα του. Ωστόσο, τα λάθη στο παζλ του κόστισαν πολύτιμο χρόνο.

Μετά τη νίκη του, ο Δημήτρης λύγισε συναισθηματικά, αφιερώνοντας τη στιγμή στον πατέρα του: «Θέλω να κάνω τον πατέρα μου όσο πιο περήφανο μπορώ. Για αυτόν έχω αντέξει τόσα εδώ μέσα. Για να δείξω ποιος πραγματικά είμαι».

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης αποδέχτηκε το αποτέλεσμα με αξιοπρέπεια: «Δεν τα κατάφερα σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Για μένα προτεραιότητα είναι η οικογένειά μου», δήλωσε.

Με το σκορ πλέον στο 2-0, ο Δημήτρης δείχνει να έχει τον έλεγχο, ωστόσο, όπως φάνηκε, ο Λευτέρης δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Οι επόμενες δοκιμασίες αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.

