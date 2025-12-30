Mάρα Ζαχαρέα: Η εκδρομή λίγο πριν την εκπνοή του 2025

Μία mini απόδραση από την Αθήνα έκανε η Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star Μάρα Ζαχαρέα και επέλεξε να πάει στο Μέτσοβο.

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος που παρουσιάζει και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού βρέθηκε στην ορεινή κωμόπολη του νομού Ιωαννίνων και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο instagram φωτογραφίες από τις όμορφες στιγμές που περνά.

Στη μία μάλιστα από τις φωτογραφίες που ανέβασε από το Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου που επισκέφθηκε μας εξηγεί και το πώς βγήκε η φράση «μου ήρθε ταμπλάς».

“Θυμάστε τη φράση «μου ήρθε ταμπλάς»;; Δεν ήξερα τι εννοούν μέχρι που κράτησα έναν στα χέρια μου Είναι αυτός ο περίεργος δίσκος που τα παλιά χρόνια οι εύπορες οικογένειες της Ηπείρου στα αρχοντικά τους μέτραγαν γρόσια και λίρες μετά από το κλείσιμο μιας καλής συμφωνίας” έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.Η Μάρα Ζαχαρέα σε κάθε μέρος που πάει επισκέπτεται πάντα τα αξιοθέατα και μαθαίνει τα πάντα για τον τόπο που βρίσκεται.Η ίδια έκανε βόλτες στη φύση, απόλαυσε τον καφέ της στο τζάκι και επισκέφθηκε και το Χιονοδρομικό Κέντρο Μετσόβου.

“…Μια εκδρομή… στο φως μια διαδρομή… Και κάπως έτσι φτιάχνουμε αναμνήσεις λίγο πριν την εκπνοή του 2025…” έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε.

Η Μάρα Ζαχαρέα δεν ταξιδεύει μόνο για ψυχαγωγικούς λόγους αλλά και για επαγγελματικούς όπως πριν από λίγο καιρό που επισκέφθηκε το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και έδειξε στους τηλεθεατές του Star μεταξύ άλλων και τη μοναδική πλωτή φάρμα ζώων.

Το λιμάνι λειτουργεί ως κύρια πύλη εισόδου και εξόδου εμπορευμάτων για την Ευρώπη, καθώς η γεωγραφική του θέση του επιτρέπει να διακινεί μεγάλους όγκους προϊόντων αφού βρίσκεται στο δέλτα των ποταμών Ρήνου, Μαας και φτάνει μέχρι τη Βόρεια θάλασσα. Γι’ αυτό και το Ρότερνταμ αποτελεί έδρα μεγάλων εταιρειών.



