Mάρα Ζαχαρέα: Η εκδρομή λίγο πριν την εκπνοή του 2025

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος εξηγεί πώς βγήκε η φράση «μου ήρθε ταμπλάς»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.12.25 , 18:18 Υπόθεση Παπαδοπούλου: Στη φυλακή ο γιος της για τη δολοφονία της
30.12.25 , 17:56 Τραμπ για Χαμάς: Βαρύ τίμημα αν δεν προχωρήσει στον αφοπλισμό της
30.12.25 , 17:40 Λάρισα: Στο νοσοκομείο 3χρονο παιδί εξαιτίας επιπλοκής από γρίπη
30.12.25 , 17:18 Βαλαβάνη: Όταν αποκάλυψε σε οικογένεια & φίλους ότι περιμένει παιδί
30.12.25 , 17:01 Πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Νέα Μάλγαρα την Κυριακή
30.12.25 , 16:42 Mε εξαφάνιση απειλούνται oι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου
30.12.25 , 16:31 Μαρία Κορινθίου: Οι γλυκές ευχές του Γιώργου Καραθανάση για τα γενέθλιά της
30.12.25 , 16:26 Mercedes-Benz & smart: Τι κάνει στην Θεσσαλονίκη
30.12.25 , 15:53 Mάρα Ζαχαρέα: Η εκδρομή λίγο πριν την εκπνοή του 2025
30.12.25 , 15:50 Χάος στα δρομολόγια της Eurostar λόγω προβλημάτων στη σήραγγα της Μάγχης
30.12.25 , 15:31 Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης
30.12.25 , 15:10 Έλληνας καλλιτέχνης: «Ιατρικό λάθος με καθήλωσε στο κρεβάτι για έναν χρόνο»
30.12.25 , 14:43 Καιρός: Στα λευκά και η Αττική – Πού θα χιονίσει παραμονή Πρωτοχρονιάς
30.12.25 , 14:30 «Λένε στη Στεφανία “Τι δουλειά έχεις με τον παππού;”»
30.12.25 , 14:04 Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα του 45χρονου στη σύζυγο και τα παιδιά του
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα του 45χρονου στη σύζυγο και τα παιδιά του
«Λένε στη Στεφανία “Τι δουλειά έχεις με τον παππού;”»
Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης
Έλενα Ακρίτα: «Χάθηκες σ’ ολάνθιστα περιβόλια»
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Τσιμτσιλή: «Η Κατερίνα Καινούργιου δεν χρειαζόταν να το πει αυτό»
Καιρός: Στα λευκά και η Αττική – Πού θα χιονίσει παραμονή Πρωτοχρονιάς
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η Μάρα Ζαχαρέα βρέθηκε στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης/ βίντεο από δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία mini απόδραση από την Αθήνα έκανε η Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star Μάρα Ζαχαρέα και επέλεξε να πάει στο Μέτσοβο.

Η Μάρα Ζαχαρέα στέλνει τις πιο θερμές ευχές της για τα Χριστούγεννα

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος που παρουσιάζει και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού βρέθηκε στην ορεινή κωμόπολη του νομού Ιωαννίνων και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο instagram φωτογραφίες από τις όμορφες στιγμές που περνά.

Στη μία μάλιστα από τις φωτογραφίες που ανέβασε από το Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου που επισκέφθηκε μας εξηγεί και το πώς βγήκε η φράση «μου ήρθε ταμπλάς».

 

 

“Θυμάστε τη φράση «μου ήρθε ταμπλάς»;; Δεν ήξερα τι εννοούν μέχρι που κράτησα έναν στα χέρια μου  Είναι αυτός ο περίεργος δίσκος που τα παλιά χρόνια οι εύπορες οικογένειες της Ηπείρου στα αρχοντικά τους μέτραγαν γρόσια και λίρες μετά από το κλείσιμο μιας καλής συμφωνίας” έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.Η Μάρα Ζαχαρέα σε κάθε μέρος που πάει επισκέπτεται πάντα τα αξιοθέατα και μαθαίνει τα πάντα για τον τόπο που βρίσκεται.Η ίδια έκανε βόλτες στη φύση, απόλαυσε τον καφέ της στο τζάκι και επισκέφθηκε και το Χιονοδρομικό Κέντρο Μετσόβου.

 

 

“…Μια εκδρομή… στο φως μια διαδρομή… Και κάπως έτσι φτιάχνουμε αναμνήσεις λίγο πριν την εκπνοή του 2025…” έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε.

Η Μάρα Ζαχαρέα δεν ταξιδεύει μόνο για ψυχαγωγικούς λόγους αλλά και για επαγγελματικούς όπως πριν από λίγο καιρό που επισκέφθηκε το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και έδειξε στους τηλεθεατές του Star μεταξύ άλλων και τη μοναδική πλωτή φάρμα ζώων. 

Το λιμάνι λειτουργεί ως κύρια πύλη εισόδου και εξόδου εμπορευμάτων για την Ευρώπη, καθώς η γεωγραφική του θέση του επιτρέπει να διακινεί μεγάλους όγκους προϊόντων αφού βρίσκεται στο δέλτα των ποταμών Ρήνου, Μαας και φτάνει μέχρι τη Βόρεια θάλασσα. Γι’ αυτό και το Ρότερνταμ αποτελεί έδρα μεγάλων εταιρειών. 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top