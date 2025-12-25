Η Μάρα Ζαχαρέα στέλνει τις πιο θερμές ευχές της για τα Χριστούγεννα

«Ήρθε η πιο λαμπερή στιγμή του χρόνου»

25.12.25 , 14:15 Η Μάρα Ζαχαρέα στέλνει τις πιο θερμές ευχές της για τα Χριστούγεννα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μάρα Ζαχαρέα δεν παράλειψε ούτε φέτος να στείλει δημόσιες ευχές στους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες.

Με μια τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση, η Διευθύντρια Ειδήσεων και Κεντρική Παρουσιάστρια του Δελτίου Ειδήσεων του STAR ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα σε κάθε σπίτι.

Μάρα Ζαχαρέα: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε στο σαλόνι της

Η Μάρα Ζαχαρέα, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους τηλεθεατές μέσα από την ενημέρωση και τις ειδήσεις, επέλεξε να μοιραστεί αυτές τις γιορτινές ευχές με έναν τρόπο πολύ προσωπικό και ανθρώπινο. Το μήνυμα που θέλησε να στείλει ανήμερα των Χριστουγέννων, δεν περιορίζεται μόνο σε λόγια, αλλά φέρει μέσα του την ελπίδα για ειρήνη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος, με το χαμόγελο και την αισιοδοξία που τη χαρακτηρίζουν, μας καλεί να απολαύσουμε τις γιορτές, να αφήσουμε στην άκρη την καθημερινότητα και να αφιερωθούμε στους ανθρώπους που αγαπάμε.

Μάρα Ζαχαρέα σε AI-version: Το βίντεο που «προβλέπει» το σήμερα

«Ένας ακόμη χρόνος φτάνει στο τέλος του και πέρασε τόσο γρήγορα. Ήρθε η πιο λαμπερή στιγμή του χρόνου, η στιγμή όχι μόνο για να ξεκουραστούμε και να γιορτάσουμε, αλλά πάνω απ' όλα για να βρεθούμε κοντά σε όσους αγαπάμε πραγματικά. Εμείς όλοι που εργαζόμαστε στο STAR κι έχουμε καθήκον να σας ενημερώνουμε αξιόπιστα, σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να έχετε υγεία, πολλή αγάπη γύρω σας και τις αγκαλιές που σας κάνουν να αισθάνεστε χαρούμενους και ξεχωριστούς», ακούγεται να λέει.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης γράφει: «Η Μάρα Ζαχαρέα, Διευθύντρια Ειδήσεων και Κεντρική Παρουσιάστρια του Δελτίου Ειδήσεων του STAR, στέλνει τις πιο θερμές ευχές της για Καλά Χριστούγεννα, με υγεία ❤️, αγάπη 🤝, δύναμη 💪 και αισιοδοξία 🌟 σε κάθε σπίτι. Ειρήνη 🕊️, χαμόγελα 😊 και όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους σας 👨‍👩‍👧‍👦».

Η ανάρτηση καταλήγει με ένα απλό αλλά συγκινητικό μήνυμα: «Καλά Χριστούγεννα από το STAR 🎁».

 

Οι τρυφερές ευχές της Μάρας Ζαχαρέα για τα Χριστούγεννα

Μέσα από αυτό το μικρό αλλά ουσιαστικό μήνυμα, η Μάρα Ζαχαρέα και το STAR στέλνουν φως, χαμόγελα και αγάπη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, θυμίζοντας ότι τα Χριστούγεννα είναι πάνω απ’ όλα οικογένεια, αγάπη και αλληλεγγύη.

