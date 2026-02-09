Super Bowl: Πλήθος διασήμων στις κερκίδες στο halftime show του Bad Bunny

Bieber, Di Caprio και Kevin Costner παρακολούθησαν τον Λατίνο σταρ

Superbowl 2026: Το half-time show με τον Bad Bunny / Βίντεο: ΕΡΤ
Αφού έγραψε ιστορία στα Bραβεία Grammy πριν λίγες εβδομάδες, ο Bad Bunny θριάμβευσε ξανά και αυτή τη φορά ήταν στο Half Time Show του 60ου Super Bowl, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Ο διάσημος Πορτορικανός καλλιτέχνης έκανε το πρώτο σόου της ιστορίας του Super Bowl που δεν ήταν στα αγγλικά και μετέτρεψε τη σκηνή του Levi’s Stadium σε μια παγκόσμια πολιτιστική δήλωση.

bad bunny

Πλήθος διάσημων παρακολούθησε τον αγώνα του NFL μεταξύ των Seattle Seahawks και των New England Patriots, ενώ συγκεντρώσαμε και μία λίστα με celebrities που έκαναν σύντομες εμφανίσεις μαζί με τον 31χρονο τραγουδιστή στη σκηνή!

Lady Gaga

Η ερμηνεύτρια του «Bad Romance», που παρακολούθησε το εντυπωσιακό event, έκανε επίσης μια έκπληξη, τραγουδώντας το «Die with a Smile», χορεύοντας Σάλσα με τον τραγουδιστή.

lady gaga

Ricky Martin

Ο σούπερ σταρ από το Πουέρτο Ρίκο τραγούδησε επίσης το cover του τραγουδιού του Bunny «LO QUE LE PASÓ A HAWAii».

Ricky Martin

Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba και η podcaster Alix Earle έκαναν σύντομες εμφανίσεις ως χορευτές.

super bowl

super bowl διασημοι

Επιπλέον, ο Πουερτορικανός τραγουδιστής-ράπερ Young Miko και η Κολομβιανή τραγουδοποιός Karol G «άναψαν» ακόμα περισσότερο τα αίματα.

Η πλήρης λίστα των διάσημων που παραβρέθηκαν στο Super Bowl LX:

  • Kendall Jenner
  • Justin και Hailey Bieber

super bowl διασημοι

  • Travis Kelce
  • Adam Sandler
  • Chris Pratt
  • Kevin Costner, Leonardo DiCaprio

super bowl διασημοι

  • Jay-Z και Beyoncé

super bowl διασημοι

  • Travis Scott

super bowl διασημοι

  • Kim Kardashian - Lewis Hamilton

Kim Kardashian - Lewis Hamilton

  • Jon Bon Jovi και η σύζυγός του Dorothea
  • Orlando Bloom

Orlando Bloom

  • Dylan Sprouse και η σύζυγός του Barbara Palvin
  • Machine Gun Kelly
  • Zac Efron

πλήθος διασήμων στις κερκίδες

