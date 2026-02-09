Μαρέβα Μητσοτάκη: Τα νεότερα για την υγεία της, μετά την επέμβαση στο ΚΑΤ

Τι είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για την επέμβαση της Μαρέβας Μητσοτάκη / Βίντεο Σκάι

Eξίτηριο αναμένεται να πάρει εντός της ημέρας η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, μετά τη χειρουργική επέμβαση που έκανε στο ΚΑΤ.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού τραυματίστηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια παραμονής της στην Ιταλία, όπου είχε μεταβεί μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Μετά το ατύχημα, το πρωθυπουργικό ζεύγος επέστρεψε άμεσα στην Ελλάδα και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου η κυρία Μητσοτάκη χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ και στα δύο χέρια, με τον πρωθυπουργό να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση / Φωτογραφία αρχείου NDP

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Φανδρίδης, διευθυντής του ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ και επικεφαλής της Κλινικής Χεριού και Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου.

«Χειρουργήθηκε, όλα πήγαν καλά. Εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο ΚΑΤ χειρουργήθηκε η κα Μαρέβα. Ήρθε από την Ιταλία κατευθείαν εδώ και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ. Το ΚΑΤ είναι ένα νοσοκομείο που έχει τεράστια πρόοδο. Έχει καταπληκτικούς γιατρούς. Οι επιτυχίες που έχει το ΚΑΤ σε ιατρικό επίπεδο είναι συγκλονιστικές», σχολίασε στο Σκάι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.