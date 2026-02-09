Λάκης Ραπτάκης: Συντετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία

Το τελευταίο «αντίο» είπαν το πρωί της Δευτέρας στον Λάκη Ραπτάκη, φίλοι, συγγενείς κι αγαπημένα του πρόσωπα, στο κοιμητήριο της Γλυφάδας.
Ο «θρύλος» της νυχτερινής ζωής, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 79 του χρονιά, προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30 το απόγευμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου.
Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα
Η Βάνα Μπάρμπα, ήταν από τις πρώτες προσωπικότητες, που εμφανίστηκαν στο κοιμητήριο Γλυφάδας. Με την ηθοποιό, έζησαν μία πολύ δυνατή σχέση από το 1998 έως το 2000, όπου οι δυο τους απασχόλησαν αρκετά τότε τα ΜΜΕ.
Εκτός από την ηθοποιό, στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν η κόρη της Φαίδρα Μπάρμπα, ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος, ο αθλητής και γυμναστής Κώστας Αλιμπέρτης κι ο γνωστός δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
Λάκης Ραπτάκης: Πότε θα γίνει η κηδεία του; Η ανακοίνωση της Βάνας Μπάρμπα