Λάκης Ραπτάκης: Συντετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία

Δεν έφυγε από το πλευρό της η κόρη της Φαίδρα

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όλες τις φωτογραφίες από την κηδεία του Λάκη Ραπτάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το τελευταίο «αντίο» είπαν το πρωί της Δευτέρας στον Λάκη Ραπτάκη, φίλοι, συγγενείς κι αγαπημένα του πρόσωπα, στο κοιμητήριο της Γλυφάδας.

Λάκης Ραπτάκης: Συντετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία

Ο «θρύλος» της νυχτερινής ζωής, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 79 του χρονιά, προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30 το απόγευμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου. 

Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα

Λάκης Ραπτάκης: Συντετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία

Η Βάνα Μπάρμπα, ήταν από τις πρώτες προσωπικότητες, που εμφανίστηκαν στο κοιμητήριο Γλυφάδας. Με την ηθοποιό, έζησαν μία πολύ δυνατή σχέση από το 1998 έως το 2000, όπου οι δυο τους απασχόλησαν αρκετά τότε τα ΜΜΕ.

Η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του πρώην συντρόφου της

Η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του πρώην συντρόφου της /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Φαίδρα Μπάρμπα με λουλούδια στα χέρια 

Η Φαίδρα Μπάρμπα με λουλούδια στα χέρια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Εκτός από την ηθοποιό, στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν η κόρη της Φαίδρα Μπάρμπα, ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος, ο αθλητής και γυμναστής Κώστας Αλιμπέρτης κι ο γνωστός δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Λάκης Ραπτάκης: Πότε θα γίνει η κηδεία του; Η ανακοίνωση της Βάνας Μπάρμπα

Ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος

Ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο γυμναστής Κώστας Αλιμπέρτης

Ο γυμναστής Κώστας Αλιμπέρτης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Βάνα Μπάρμπα με την κόρη της, Φαίδρα

Η Βάνα Μπάρμπα με την κόρη της, Φαίδρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency
