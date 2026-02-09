Λάκης Ραπτάκης: Συντετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία

Δείτε όλες τις φωτογραφίες από την κηδεία του Λάκη Ραπτάκη

Το τελευταίο «αντίο» είπαν το πρωί της Δευτέρας στον Λάκη Ραπτάκη, φίλοι, συγγενείς κι αγαπημένα του πρόσωπα, στο κοιμητήριο της Γλυφάδας.

Ο «θρύλος» της νυχτερινής ζωής, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 79 του χρονιά, προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30 το απόγευμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου.

Η Βάνα Μπάρμπα, ήταν από τις πρώτες προσωπικότητες, που εμφανίστηκαν στο κοιμητήριο Γλυφάδας. Με την ηθοποιό, έζησαν μία πολύ δυνατή σχέση από το 1998 έως το 2000, όπου οι δυο τους απασχόλησαν αρκετά τότε τα ΜΜΕ.

Η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του πρώην συντρόφου της /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Φαίδρα Μπάρμπα με λουλούδια στα χέρια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Εκτός από την ηθοποιό, στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν η κόρη της Φαίδρα Μπάρμπα, ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος, ο αθλητής και γυμναστής Κώστας Αλιμπέρτης κι ο γνωστός δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο γυμναστής Κώστας Αλιμπέρτης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Βάνα Μπάρμπα με την κόρη της, Φαίδρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency