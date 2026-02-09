H slang της Gen A - Τι σημαίνουν όλες αυτές οι λέξεις;

Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βρίσκεστε στην πλατεία της γειτονιάς και ακούτε νέους να συζητούν δυνατά και γρήγορα και να συνεννοούνται στο λεπτό. Προσπαθείτε να καταλάβετε τι λένε, αλλά μάταια. Έχετε άγνωστο... λεξιλόγιο! Πώς επικοινωνούν οι νέοι σήμερα και ποια... γλώσσα μιλούν;  

Μπαμπινιώτης: «Υπόψιν, Υπ’ όψιν ή υπόψην;» - Λάθη που κάνουμε συχνά

Είναι το «λεξικό» της εποχής, είναι η slang που χρησιμοποιεί καθημερινά η Generation Alpha και συνεννοείται στη στιγμή, αφήνοντας τους boomers να απορούν για το «τι λένε». Όπως και να έχει, κάθε γενιά έχει το δικό της τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας, έχοντας την τάση να διαλέγει τις λέξεις της και να αποτυπώνει βιώματα και ό,τι την απασχολεί χρησιμοποιώντας δικούς της γλωσσικούς κώδικες. 

Άλλωστε, οι νεολογισμοί και οι φράσεις που προκύπτουν ανά εποχή δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο. Οι νέοι έχουν την τάση να εμπλουτίζουν την επικοινωνία τους, χρησιμοποιώντας έξυπνα λέξεις και φράσεις, επηρεαζόμενοι από άλλες κουλτούρες. Δεν είναι τυχαίο ότι εάν ακούσετε στίχους από μουσική trap ή παιδιά σε skate spot να συνομιλούν, έχετε την εντύπωση ότι μιλούν μία «άλλη» γλώσσα. 

Πώς επικοινωνούν οι νέοι σήμερα και ποια... γλώσσα μιλούν; Είναι το «λεξικό» της εποχής, είναι η slang που χρησιμοποιεί καθημερινά η Generation Alpha και συνεννοείται στη στιγμή / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πώς επικοινωνούν οι νέοι σήμερα και ποια... γλώσσα μιλούν; Είναι το «λεξικό» της εποχής, είναι η slang που χρησιμοποιεί καθημερινά η Generation Alpha και συνεννοείται στη στιγμή / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η slang των νέων - Ποιες λέξεις ακούμε συχνά και αναρωτιόμαστε τι σημαίνουν

To λεξικό της slang είναι ατελείωτο, ας δούμε κάποιες από τις διο δημοφιλείς λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιεί σήμερα η Gen A:

  • Bro (μπρο): Αδελφός, κάποιος που εκτιμάς
  • 6-7: «Πώς είσαι; - 6-7», συχνά χρησιμοποιείται με ειρωνική διάθεση
  • Brainrot: «Καίγεται» ο εγκέφαλος, συνήθως αναφέρεται όταν κάποιος παίζει πολλές ώρες video games
  • Skibidi: Καταπληκτικό - Ακούγεται συχνά από τους νέους που θέλουν να εκφράσουν ένταση ή χιούμορ
  • Sigma: Κουλ, επιτυχημένος, ανεξάρτητος και «μοναχικός λύκος»
  • Rizz: Η ικανότητα του να πλησιάζει κάποιος τους γύρω του με αυτοπεποίθηση και να τους φλερτάρει χωρίς άγχος
  • Slay: Εντυπωσιάζω, τα «σπάω», έχω φοβερό στιλ 
  • Cringe(άρω): Το συναίσθημα μεταξύ αηδίας και ανατριχίλας για κάτι που συνήθως κάνει κάποιος τρίτος
  • Flex(άρω): Επιδεικνύω με έντονο τρόπο τα πλούτη ή τις ικανότητές μου, με σκοπό να εντυπωσιάσω ή να προκαλέσω φθόνο
  • Nonchalant: Χαλαρός, ανέμελος, αυτός που δείχνει μία κουλ αποστασιοποίηση
  • Νουμπάς: Από το αγγλικό slang noob ή newbie, που σημαίνει αρχάριος, άσχετος, αυτός που δεν έχει εμπειρία 
  • Savage: Τολμηρός, ειλικρινής, αυτός που δεν νοιάζεται για τυχόν συνέπειες των όσων πει
  • «Είσαι πολύ OG»: Οriginal gangster, φοβερός, πολύ καλός
  • Τερμαριλέ: (Συχνά γράφεται και ως τερμαριλέ ή termarile), το έχεις τερματίσει, το έχεις παρακάνει
  • Τεκάν: Ούτε καν
  • Κέτο: Πακέτο
  • Τέπο: Ποτέ
  • Μπιστάρι: Σαβούρα, όταν τρως τούμπα

Μπαμπινιώτης: «Ότι ή πως», «εάν ή αν» - Ποιο είναι το σωστό

To λεξικό της slang είναι ατελείωτο, ας δούμε κάποιες από τις διο δημοφιλείς λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιεί σήμερα η Gen Alpha / Φωτογραφία: Unsplash.com

To λεξικό της slang είναι ατελείωτο, ας δούμε κάποιες από τις διο δημοφιλείς λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιεί σήμερα η Gen Alpha / Φωτογραφία: Unsplash.com
  • Ποτατί: Τίποτα
  • Ultra Κούρα: Πολλή κούραση
  • Έλα και πού;: Έλα και πού είσαι;
  • Ντουφέκι, πιστόλι: Όταν ακυρώνεις κάτι ξαφνικά, χωρίς να ενημερώσεις
  • Προφάνουσλυ = προφανώς
  • Diss(άρω): Από την αγγλική λέξη disrespect, μιλάω για κάποιον χωρίς σεβασμό, δείχνω ασέβεια
  • Είμαι στην τσίτα: Είμαι σε ένταση, σε ετοιμότητα
  • Γράφω ένα verse: Γράφω έναν στίχο
  • Κάνω beef: Μονομαχώ με λέξεις, μαλώνω με κάποιον, ξεκινάω διαμάχη
  • Salute: Γεια, χαιρετισμός
  • Jet: Τέλεια
  • Fam: Family, οικογένεια
  • Chill: Χαλαρά
  • Gang: Ομάδα, παρέα
  • Σκάω κάπου: Πηγαίνω ή εμφανίζομαι κάπου
  • Homie: Παλιός φίλος

Και όμως, είναι ελληνικές! Ο Μπαμπινιώτης αναλύει γνωστές αγγλικές λέξεις

  • Dope (ντόουπ): Κάτι που είναι πολύ καλό
  • Expose: Κάνω κάποια αποκάλυψη για κάποιον, με σκοπό να τον ρεζιλέψω
  • Καριέρα: Κούραση, τράβηγμα, κάτι δύσκολο, π.χ.:  Αύριο πρέπει να ξυπνήσω 6 το πρωί. -  Ποοο, καριέρα, ρε φίλε
  • Μπαφάρισμα: Όταν ασπρίζει κάποιος έναν τοίχο που έχει γκραφίτι και τα καλύπτει
  • Μπόμπα: Παράνομο βάψιμο σε οποιαδήποτε επιφάνεια με κίνδυνο σύλληψης
  • Τρενάδες: Οι γκραφιτάδες που βάφουν τρένα
  • Στριτάδες: Oι street artists που συνήθως δεν έχουν σχέση με το γκραφίτι, απλώς ζωγραφίζουν στον δρόμο.

Ο κώδικας επικοινωνίας όσων ανήκουν στη γενιά Άλφα, δηλαδή, των νέων που γεννήθηκαν τον 21ο αιώνα και την τρίτη χιλιετία (αρχές της δεκαετίας του 2010 έως το 2024), αποτελεί την «τελευταία λέξη της μόδας» / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο κώδικας επικοινωνίας όσων ανήκουν στη γενιά Άλφα, δηλαδή, των νέων που γεννήθηκαν τον 21ο αιώνα και την τρίτη χιλιετία (αρχές της δεκαετίας του 2010 έως το 2024), αποτελεί την «τελευταία λέξη της μόδας» / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η γλώσσα του Tik-Tok

Οι λέξεις που συναντούμε συχνά στα social media και συγκεκριμένα στο TikTok, η TikTok slang, αποτελείται ως επί το πλείστον από αγγλικούς όρους, αργκό και συντομογραφίες, που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες του διαδικτύου με σκοπό την παράκαμψη των αλγορίθμων λογοκρισίας. Η γλώσσα του TikTok αλλάζει ραγδαία, επηρεάζοντας τον καθημερινό ψηφιακό λόγο, ενώ συχνά ενσωματώνει greeklish όρους και λέγεις από την αγλική γλώσσα. 

Κάποιες από τις πιο συνηθισμένες λέξεις που συναντούμε σε σχόλια και συνομιλίες είναι:

  • Η λέξη-κλειδί maskara: Χρησιμοποιείται για να περιγράψουν οι νέοι τις ερωτικές εμπειρίες τους\
  • Delulu: παραληρηματικός/ψευδαισθησιακός
  • Bop: Καλό τραγούδι
  • Gucci: Κουλ, πολύ καλός
  • Εxtra: Υπερβολικός
  • No cap: Χωρίς ψέματα

Συντομογραφίες:

  • POV: Point of View, οπτική γωνία
  • FYP: For You Page, σελίδα για εσάς

Ποια είναι η Generation A ή Gen Alpha

Ο κώδικας επικοινωνίας όσων ανήκουν στη γενιά Άλφα, δηλαδή, των νέων που γεννήθηκαν τον 21ο αιώνα και την τρίτη χιλιετία (αρχές της δεκαετίας του 2010 έως το 2024), αποτελεί την «τελευταία λέξη της μόδας», αφού οι αντιπρόσωποί της ανήκουν στη νεότερη γενιά.

Δεν είναι όμως η μοναδική γενιά που επικοινωνεί με τη δική τους γλώσσα: Η Generation Z (όσοι έχουν γεννηθεί από τα μέσα του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010), χρησιμοποιεί συχνά λέξεις όπως FOMO (ένα ακρωνύμιο για τον φόβο, το οποίο πηγάζει από το ότι δε θα μπορέσει κάποιος να παρευρεθεί κάπου και θα βλέπει έπειτα τα stories των φίλων του στα social media), αλλά και karen (ένας υποτιμητικός όρος που απευθύνεται σε μια αντιπαθητική, συχνά ρατσίστρια μεσήλικη λευκή γυναίκα, η οποία κρίνει τις συμπεριφορές άλλων ανθρώπων).

Τέλος, η Generation Y ή αλλιώς Millennials (δηλαδή, όσοι έχουν γεννηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000) διαθέτει στο λεξιλόγιό της όρους όπως το swol (για όσους είναι υπερβολικά μυώδεις), το woke (αυτός που ενδιαφέρεται για τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα) και το cancelled (κάποιον ή κάτι που έχετε απορρίψει/διαγράψει από τη ζωή σας).

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας - Τι γιορτάζουμε σήμερα

Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17889 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 1384/24/04/2017).

«Με τη θέσπιση αυτής της παγκόσμιας ημέρας επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε να καταστεί φορέας μορφοποίησης και μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμένων. Στην ελληνική γράφτηκαν λίγο αργότερα τα πιο σημαντικά κείμενα του Χριστιανισμού για να διαδοθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο διάβα των αιώνων υπήρξε καθοριστική η συμβολή της ως μέσου αποθησαύρισης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού και επιβιώνει ως τις μέρες μας, στη νεότερη εκδοχή της, ως μια από τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως», αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 |
ΝΕΟΙ
 |
GENERATION ALPHA
