MasterChef: Θα προκαλέσει ο Χάρης τον αρχηγό Γιώργο σε μονομαχία;

Media
Aποκλειστικό απόσπασμα του αποψινού επεισοδίου του MasterChef/ Breakfast@Star
Στο πρώτο Mystery Box του φετινού MasterChef για την μπλε μπριγάδα, η ατμόσφαιρα ήταν ήδη ηλεκτρισμένη από νωρίς! Στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε από το Breakfast@Star το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, βλέπουμε τους κριτές να ανακοινώνουν ότι και απόψε πρωταγωνιστούν οι μονομαχίες!

Από τις μονομαχίες θα αναδειχθούν επτά νικητές και επτά ηττημένοι, με τον Γιώργο να διατηρεί τον ρόλο του αρχηγού και να σχηματίζει ο ίδιος τα ζευγάρια. Σε αυτό το σημείο ο Σωτήρης Κοντιζάς ρώτησε αν υπάρχει κάποιος μάγειρας που θέλει να προκαλέσει τον αρχηγό σε μονομαχία.

masterchef

Η ένταση ανέβηκε όταν φάνηκε ότι ο Χάρης σκέφτεται να προκαλέσει τον Γιώργο για να μονομαχήσουν στην κουζίνα. Ο Γιώργος δε δίστασε να απαντήσει με χιούμορ on camera, ενώ ο Χάρης χαρακτήρισε την κατάσταση «λίγο άνανδρη». 

masterchef

Παράλληλα, η πίεση στην κουζίνα - όπως είδαμε- θα φέρει και απρόοπτα, αφού μάλλον το φαγητό κάποιου υποψηφίου καιγόταν! «Eγώ καίγομαι;» ρώτησε τρομοκρατημένη η Wasan.

masterchef

Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
