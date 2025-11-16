Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες

Εντύπωση έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η εμπλοκή πολύ γνωστής πρώην αθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής στο κύκλωμα των Ρομά που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες.

Πρόκειται για μια αθλήτρια με παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με ξεχωριστή παρουσία στην ενόργανη γυμναστική. Από μικρή ηλικία η μικροκαμωμένη αθλήτρια κέρδισε την προσοχή προπονητών, ομοσπονδίας, αλλά και του φίλαθλου κοινού για την εκπληκτική της ισορροπία, την αφοσίωσή της στη δοκό, της πειθαρχίας, του ταλέντου και της επιμονής της.

Το 2004, σε ηλικία 16 ετών είχε την πρώτη της συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αν και σε μικρή ηλικία κατάφερε και σήκωσε με αξιοπρέπεια το βάρος μια ολόκληρης χώρας στους ώμους της.

Στη συνέχεια, τέσσερα χρόνια αργότερα έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, πραγματοποιώντας μια αξιοσέβαστη παρουσία. Έχει κερδίσει μετάλλια σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα, ενώ η κορυφαία της στιγμή ήταν η κατάκτηση μεταλλίου στη δοκό ισορροπίας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Πρώην αθλήτρια ενόργανης: Είχε καταγγείλει κακοποιητικές συμπεριφορές από προπονητές

Το 2021 ήταν μια από τις αθλήτριες που προχώρησε σε καταγγελίες για κακομεταχείριση και σωματική βία από προπονητές. Όπως είχε αποκαλύψει, η ίδια και συναθλήτριές της τιμωρούνταν για λίγα γραμμάρια παραπανίσιου βάρους, με καψόνια, όπως τρέξιμο στο κρύο.

Η πρώην αθλήτρια είχε μιλήσει για αβάσταχτη ψυχολογική πίεση και σωματικές ποινές που αποτελούσαν κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

«Οι τιμωρίες ήταν π.χ για τα κιλά. Για λίγα παραπάνω γραμμάρια το παιδί έτρεχε σε όλη την προπόνηση έξω από το γυμναστήριο στο κρύο. Κάποιος που μπορεί να ήταν τραυματίας τον έβαζαν να κάνει προπόνηση ή να κατεβαίνει σε αγώνες. Έχω δει να τραβάνε αθλητές από τα μαλλιά. Υπήρχε μεγάλος φόβος και γι’ αυτό τα παιδιά δεν μπορούσαν να μιλήσουν στους γονείς τους. Έβλεπα πάρα πολύ ξύλο και να σκίζονται μπλούζες από τα τραβήγματα. Υπήρχε κακή μεταχείριση. Στην αρχή είχα φοβηθεί και εγώ και δεν ήθελα να πάω ξανά στο γυμναστήριο. Έτσι πληροφορήθηκαν και οι γονείς μου τον λόγο για τον οποίο δεν ήθελα να ξαναπάω. Δεν γνωρίζω όλα τα ονόματα, αλλά κάποιοι είναι ακόμα εν ενεργεία προπονητές», είχε αναφέρει σε δημόσιες τοποθετήσεις σε Μέσα Ενημέρωσης.

Πρώην αθλήτρια ενόργανης: Η σύλληψη για εμπλοκή σε απάτες

Το Σάββατο η πρώην αθλήτρια συνελήφθη μαζί με 43 ακόμα άτομα, ως μέλος κυκλώματος που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες, αποκομίζοντας από τα θύματά τους αρκετές εκατοντάδες, ακόμα και χιλιάδες ευρώ. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 1.089 περιπτώσεις απατών με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης να ανέρχεται σε τουλάχιστον 7.600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρώην αθλήτρια της ενόργανης φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο ξέπλυμα χρήματος μελών του κυκλώματος, στο οποίο συμμετείχε και ο αδελφός της.

Πρώην αθλήτρια ενόργανης: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις απάτες

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, αλλά και κάνοντας χρήση ψεύτικων στοιχείων ταυτότητας με σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών.

Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι δημοσίων και συνεργαζόμενων φορέων, οι οποίοι με το πρόσχημα της επιστροφής χρημάτων ή πληρωμής κρατήσεων τιμολογίων και εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των θυμάτων για τραπεζικής φύσεως συναλλαγές, καθοδηγούσαν τα θύματα να στέλνουν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς μελών της οργάνωσης. Τα μέλη αυτά εμφανίζονταν ως λογιστές – φοροτεχνικοί, που τους έλεγαν ότι είναι δικαιούχοι είτε κρατικής επιδότησης είτε επιστροφής χρημάτων. Έτσι πολλές φορές αποκτούσαν ακόμα και πρόσβαση στον ίδιο τον τραπεζικό λογαριασμό των θυμάτων, μετέφεραν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της οργάνωσης ή πραγματοποιούσαν άμεσα αναλήψεις.

Πολλές φορές για να γίνουν πειστικοί, στην συνομιλία συμμετείχε και έτερος δράστης που συστηνόταν ως προϊστάμενος ή ως εξειδικευμένος υπάλληλος που θα βοηθούσε στη διεκπεραίωση.

Υποκρινόμενοι τους λογιστές και τους βοηθούς λογιστών, όταν διαπίστωναν ότι καλούσαν σε ηλικιωμένους ή άτομα που δεν έχουν καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, τους έπειθαν να παραδώσουν σε συνεργούς τους χρήματα και τιμαλφή.

Σε περίπτωση που δεν γίνονταν πειστικοί ως λογιστές, ξανακαλούσαν τα θύματα ως δήθεν αστυνομικοί αυτή τη φορά, ζητώντας τους να πετάξουν τιμαλφή και χρήματα από το μπαλκόνι προκειμένου να «συλλάβουν» επ’ αυτοφώρω τους επίδοξους απατεώνες.

Επίσης προσποιούμενοι τους πωλητές οχημάτων και μηχανημάτων έργου, αναρτούσαν αγγελίες σε δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες, με ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές, μέσω των οποίων προσέλκυαν ανυποψίαστους υποψήφιους αγοραστές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα μέλη της οργάνωσης, προσποιούμενα τους ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους νόμιμων επιχειρήσεων, απαιτούσαν καταβολή χρηματικής «προκαταβολής» για τη δήθεν «δέσμευση» του οχήματος, επικαλούμενα αυξημένο ενδιαφέρον από τρίτους, λάμβαναν τα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έλεγχαν και στη συνέχεια είτε προφασίζονταν διάφορα προσκόμματα είτε διέκοπταν πλήρως την επικοινωνία, χωρίς ποτέ να πραγματοποιούν την αγοραπωλησία ή να επιστρέφουν τα καταβληθέντα χρήματα.

Για την αποφυγή τέλος του εντοπισμού τους χρησιμοποιούσαν ποικίλα μέτρα αντιπαρακολούθησης όπως κωδικοποιημένες λέξεις, τεχνολογικά μέσα, κάλυψη χαρακτηριστικών τους κ.λπ.