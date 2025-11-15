Σπείρα Ρομά: Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους

Νέα στοιχεία για τη σπείρα Ρομά που φέρεται να εξαπάτησε πολίτες σε όλη την Ελλάδα φέρνει στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη δημοσιογράφο Άννα Σταματιάδου.

Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο φερόμενος αρχηγός, φέρονται να παρίσταναν λογιστές, εμπόρους αυτοκινήτων, νομικούς συμβούλους και ακόμη και αστυνομικούς, για να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αυστηρή ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και κωδικούς. Τις απατεωνιές τους τις αποκαλούσαν «βάψιμο» και δρούσαν σε όλη τη χώρα, από την Αριδαία μέχρι τα Χανιά.

Το αρχηγείο τους βρισκόταν στο Ζευγολατιό Κορινθίας, ενώ επιχειρησιακά κέντρα υπήρχαν στην Αγία Βαρβάρα, στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι στο Star

Σε ηχογραφημένες συνομιλίες που παρουσιάστηκαν στο δελτίο ειδήσεων του Star, οι κατηγορούμενοι περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο δράσης τους.

Ο φερόμενος αρχηγός καθοδηγούσε τις ενέργειες, δίνοντας εντολές για το πώς θα παρουσιαστούν οι συνεργοί ως αστυνομικοί ή υπάλληλοι εταιρειών ώστε να εισέλθουν σε σπίτια και να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.

Οι συνεργοί τους, που αποκαλούνταν «μουλάρια», εκτελούσαν τις εντολές και συγκέντρωναν τη λεία, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και ψεύτικους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μόνο τον Απρίλιο του 2025 η σπείρα φέρεται να απέσπασε πάνω από 14.500 ευρώ σε μια μόνο ημέρα, εξαπατώντας πολίτες σε Αριδαία, Θεσσαλονίκη και Χανιά.

Από το 2023, εκτιμάται ότι η δράση τους περιλαμβάνει πάνω από 5.000 απάτες με συνολικά κέρδη που ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάνω από 100 άτομα.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων υπογραμμίζουν ότι η συμμετοχή σε συνομιλίες ή σε ποινικά κολασίμες πράξεις δεν σημαίνει απαραίτητα συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος Δημοσθένης Όθωνας, «υπάρχουν πρόσωπα που δεν έχουν καμία γνώση για το τι πραγματικά συνέβη». Ο δικηγόρος Γιάννης Γλύκας προσθέτει ότι η ύπαρξη συνομιλιών δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής απόδειξη συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Αποκάλυψη Star: Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους της σπείρας Ρομά

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση της μεγάλης σπείρας Ρομά που κατηγορείται ότι διέπραξε χιλιάδες απάτες και απέσπασε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες. Ανάμεσα στους κατηγορουμένους βρίσκεται –σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η δικαστική συντάκτρια Άννα Σταματιάδου– μια ιδιαίτερα γνωστή Ελληνίδα αθλήτρια.

Πρόκειται για 37χρονη αθλήτρια με εντυπωσιακή πορεία στον πρωταθλητισμό: έχει κερδίσει πολλά μετάλλια, έχει ανέβει στο βάθρο μεγάλων διοργανώσεων και έχει συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι κάτοικος των βορείων προαστίων και η εμπλοκή της προκύπτει μέσα από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες του κυκλώματος που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο ρόλος που της αποδίδεται – Κατηγορείται και ο αδελφός της

Η αθλήτρια φέρεται –σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία– να έχει υποστηρικτικό ρόλο προς την οργάνωση και κυρίως προς τον αδελφό της, ο οποίος επίσης κατηγορείται. Μάλιστα, ο αδελφός της φέρεται να έχει αναγνωριστεί από θύμα ως το άτομο που είχε αρπάξει τιμαλφή μέσα από σπίτι κατά τη διάρκεια μίας από τις απάτες.

Οι Αρχές τους αποδίδουν συμμετοχή στη νομιμοποίηση εσόδων, καθώς μεγάλο μέρος των χρημάτων που αποσπούσε η σπείρα μέσω τηλεφωνικών και διαδικτυακών απατών χρησιμοποιούνταν για την αγορά πολυτελών ακινήτων, ακριβών αυτοκινήτων και ακριβών ταξιδιών – μια προσπάθεια να καλυφθεί η παράνομη προέλευσή τους.

Αρνείται κάθε εμπλοκή η αθλήτρια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, η 37χρονη αθλήτρια αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη δράση της σπείρας. Υποστηρίζει πως δεν γνώριζε τις δραστηριότητες των συγκατηγορουμένων της, ενώ αναμένεται να δοθούν εξηγήσεις κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

44 συλληφθέντες – Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος

Οι 44 συλληφθέντες της υπόθεσης κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη μεγάλης έκτασης και ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της σπείρας είχαν αναπτύξει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο δίκτυο, χρησιμοποιώντας ψευδείς ιδιότητες –λογιστές, νομικοί, έμποροι αυτοκινήτων, ακόμη και… αστυνομικοί– για να πείθουν τα θύματά τους.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται να συνεχιστούν οι αποκαλύψεις, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 100 άτομα και χιλιάδες περιστατικά απάτης σε όλη την Ελλάδα.