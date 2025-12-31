Αναβρασμός στο Ιράν: Διαδηλωτές κατακλύζουν την Τεχεράνη

Το Ισραήλ καλεί τους Ιρανούς να βγουν στους δρόμους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.12.25 , 21:58 Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών – Κορίνθου
31.12.25 , 21:22 13χρονη μεταφέρθηκε ημιλιπόθυμη στο Παίδων από χρήση ναρκωτικών!
31.12.25 , 21:08 Παγωμένη πρωτοχρονιά: Πού έρχεται με χιόνια το 2026
31.12.25 , 20:21 Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
31.12.25 , 20:20 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τις εορταστικές εκδηλώσεις
31.12.25 , 19:48 Αναβρασμός στο Ιράν: Διαδηλωτές κατακλύζουν την Τεχεράνη
31.12.25 , 19:42 Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
31.12.25 , 19:28 Με επτά αγώνες το πανελλήνιο πρωτάθλημα Regularity του 2026
31.12.25 , 19:05 Μάτσου Πίτσου: Ένας νεκρός σε σύγκρουση τρένων
31.12.25 , 18:19 Γιώργος Τσούλης: Πατέρας για δεύτερη φορά λίγο πριν το τέλος του 2025
31.12.25 , 18:18 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ από αύριο
31.12.25 , 17:56 Μητσοτάκης: Ανάπτυξη της γεωργίας χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας
31.12.25 , 17:24 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Μαζί στο Μεξικό για την Πρωτοχρονιά!
31.12.25 , 17:00 Παπαδημητρίου: Οι ευχές στον Διονύση της για τα 21α γενέθλιά του
31.12.25 , 16:44 Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα
Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Δανάη Παππά: «Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά»
Μαρία Κορινθίου: Οι γλυκές ευχές του Γιώργου Καραθανάση για τα γενέθλιά της
Το casual winter look της Μελίνας Νικολαΐδη σε χριστουγεννιάτικη έξοδο
Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα του 45χρονου στη σύζυγο και τα παιδιά του
Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Εύχομαι η νέα χρονιά να μας τον φέρει σπίτι»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: φωτογραφία αρχείου AP Images
Ιράν διαδηλώσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Ιράν βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής, με τους διαδηλωτές να κατακλύζουν τους δρόμους της Τεχεράνης και των υπόλοιπων μεγάλων πόλεων. Η κυβέρνηση της χώρας κρατάει χαμηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για «θεμιτές διεκδικήσεις» των πολιτών. 

Με μια ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στη γλώσσα φαρσί στο “X”, η Μοσάντ, η ισραηλινή μυστική υπηρεσία, κάλεσε τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν. «Βγείτε μαζί στους δρόμους. Ήρθε η ώρα. Είμαστε μαζί μας», αναφέρει το μήνυμα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΤΕΧΕΡΑΝΗ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top