Αναβρασμός στο Ιράν: Διαδηλωτές κατακλύζουν την Τεχεράνη

Το Ιράν βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής, με τους διαδηλωτές να κατακλύζουν τους δρόμους της Τεχεράνης και των υπόλοιπων μεγάλων πόλεων. Η κυβέρνηση της χώρας κρατάει χαμηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για «θεμιτές διεκδικήσεις» των πολιτών.

Με μια ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στη γλώσσα φαρσί στο “X”, η Μοσάντ, η ισραηλινή μυστική υπηρεσία, κάλεσε τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν. «Βγείτε μαζί στους δρόμους. Ήρθε η ώρα. Είμαστε μαζί μας», αναφέρει το μήνυμα.

