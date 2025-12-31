Παγωμένη πρωτοχρονιά: Πού έρχεται με χιόνια το 2026

Θ. Κολυδάς: Από την παγωνιά στους 18 βαθμούς την Παρασκευή ‘

Με παγωνιά ή και χιόνια σε αρκετές περιοχές μας αποχαιρετά το 2025 και έρχεται το 2026 όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.  

Χιονοπτώσεις ίσως  να έχουμε μέχρι τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς και στα βόρεια της Αττικής σε περιοχές με υψόμετρο πάνω από τα 350 μέτρα.  Να σημειωθεί ότι λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου που έχει προκαλέσει η χιονόπτωση έχει διακοπεί από το απόγευμα η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ προς το καζίνο.   

Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας

Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση ο μετεωρολόγος του Star από τα βόρεια–βορειοανατολικά έρχεται η κάθοδος μιας πολύ ψυχρής αέριας μάζας, με θερμοκρασίες στα 850 hPa έως και κάτω από –10°C στα Βαλκάνια που κατευθύνεται κυρίως προς τη Τουρκία. Μέρος του ψύχους ωστόσο καλύπτει μεγάλο μέρος της χώρας,  ενισχύοντας τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Η βαρομετρική διάταξη ευνοεί βοριάδες και διατήρηση του ψυχρού καιρού για 2 με 3 εικοσιτετράωρα.

 

Στη συνέχεια, προς το τέλος της περιόδου, παρατηρείται υποχώρηση του ψύχους από τα δυτικά και νότια, με σταδιακή είσοδο ηπιότερων – θερμότερων αερίων μαζών. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σε θετικές τιμές, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και τη νότια Ελλάδα, σηματοδοτώντας γρήγορη μετάβαση σε πιο μαλακό καιρό, με εξασθένηση του παγετού και περιορισμό των χειμερινών φαινομένων.

 

Μάλιστα, όπως επισήμανε ο γνωστός μετεωρολόγος,  την Παρασκευή κιόλας η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει ακόμα και στους 18 βαθμούς Κελσίου!   

 

 

ΚΑΙΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΙΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
ΧΙΟΝΙΑ
