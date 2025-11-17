Γερμανική «βόμβα»: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

«Ίσως ζήσαμε το τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης στην Ευρώπη», ανέφερε σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, σε μια προειδοποίηση που προκαλεί συζητήσεις και ανησυχία.

«Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να εκτιμήσουν κατά προσέγγιση πότε η Ρωσία θα έχει ανασυγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις της σε σημείο που θα είναι σε θέση να εξαπολύσει επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ στα ανατολικά. Πάντα λέγαμε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί από το 2029 και μετά. Τώρα, ωστόσο, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι αυτό είναι πιθανό ήδη από το 2028, και ορισμένοι στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν μάλιστα ότι είχαμε ήδη το τελευταίο μας καλοκαίρι ειρήνης», είπε ο Γερμανός ΥΠΑΜ.

O Μπόρις Πιστόριους με τον πρόεδρο της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ / AP

«Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση πως το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αμυνθεί. Μπορεί. Έχουμε ένα ισχυρό αποτρεπτικό δυναμικό. Και συμβατικό, αλλά φυσικά και πυρηνικό. Ανεξάρτητα από αυτό, έχουμε ετοιμοπόλεμες στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά ναι, πρέπει να γίνουμε ακόμη καλύτεροι», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για υβριδικό πόλεμο.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία καταδεικνύει την τεράστια σημασία των drones στον σύγχρονο πόλεμο. Παρ ‘όλα αυτά, ο βαρύς εξοπλισμός θα συνεχίσει να παίζει κρίσιμο ρόλο. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες μας λένε ότι ο μελλοντικός πόλεμος θα είναι ένας πόλεμος συνδυασμένων όπλων, που θα περιλαμβάνει οβιδοβόλα, άρματα μάχης και αεροσκάφη, καθώς και κυβερνοπόλεμο και, φυσικά, μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα».

O Μπόρις Πιστόριους / AP

Ο Γερμανός υπουργός υποστήριξε ότι ο κίνδυνος πολέμου δεν είναι θεωρητικός, αλλά απαιτεί προετοιμασία και αποφασιστικότητα από τα κράτη της Συμμαχίας.

Aναφερόμενος ειδικά στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, τόνισε: «Βρίσκονται σε σημαντικά καλύτερη κατάσταση από ό,τι υπονοούν μερικές φορές τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Πάνω απ' όλα, είναι πολύ καλύτερα τοποθετημένες από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια. Είμαστε σε καλό δρόμο, επιταχύνουμε. Για παράδειγμα, έχουμε συνάψει πολύ περισσότερες συμβάσεις για οπλικά συστήματα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

Η απάντηση της Ρωσίας

Η Μόσχα εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτική στις αναφορές περί επικείμενης σύγκρουσης, κατηγορώντας τη Γερμανία για επιθετική ρητορική.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, αντιδρώντας στις δηλώσεις Πιστόριους, υποστήριξε στο πρακτορείο TASS ότι «μετά από αυτές τις δηλώσεις δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος».

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας, Αντρέι Καρταπόλοφ, αντέκρουσε τις δηλώσεις Πιστόριους. Όπως είπε, «η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να πολεμήσει τη συμμαχία», αλλά προειδοποίησε ότι “«οποιαδήποτε επιθετικότητα από χώρες του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει απάντηση».