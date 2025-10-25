Τραμπ: Δε θα συναντήσω τον Πούτιν χωρίς συμφωνία για ειρήνη

«Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου»

Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία AP
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Ντόχα ότι δεν προτίθεται να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν «μέχρι να ξέρει ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία», διευκρινίζοντας πως «δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο μου» χωρίς απτό ορίζοντα ειρήνης ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε ήδη προδιαγράψει πως δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για συνάντηση Τραμπ–Πούτιν, μετά την αναβολή του ραντεβού που εξεταζόταν για την Ευρώπη. 

Την ίδια στιγμή, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ΗΠΑ–Ουκρανία–Ρωσία «βρίσκονται κοντά» σε διπλωματική λύση. Σημείωσε ως σημαντική μετατόπιση την αποδοχή από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιας παύσης με βάση τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου, παρότι η Μόσχα δεν έχει δεσμευθεί ότι θα τη δεχθεί. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr

