Νύχτα τρόμου στο Κίεβο: Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους

Ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 τραυματίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.11.25 , 09:42 Θάνος Μαρίνης: Το πρόβλημα υγείας, ο γάμος, οι γιοι του & το Cash or Trash
14.11.25 , 09:41 Νέο look για την Ιωάννα Μαλέσκου: Πώς αντέδρασε ο σύζυγός της;
14.11.25 , 09:40 Ορεστιάδα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σηπτική δεξαμενή
14.11.25 , 09:24 Καιρός: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις - Στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία
14.11.25 , 09:20 Αυτή είναι η νέα BMW F 450 GS
14.11.25 , 09:06 Οι 15 εικόνες που λάτρεψαν οι followers της Χριστίνας Μπόμπα
14.11.25 , 09:03 Άγιος Φίλιππος ο Aπόστολος: Σήμερα γιορτάζει ο προστάτης των σιδηροδρομικών
14.11.25 , 08:47 Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει o 22χρονος - Έμεινε 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο
14.11.25 , 08:46 Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Σκορπιού
14.11.25 , 08:37 Νύχτα τρόμου στο Κίεβο: Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους
14.11.25 , 08:33 Ελένη Φουρέιρα: Κοιμήθηκε στο στούντιο!
14.11.25 , 08:31 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Ο μικρός Κίμωνας πίσω από τον φακό - Μοναδικά κλικ!
14.11.25 , 07:06 Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο
14.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Noεμβρίου
13.11.25 , 23:46 Σοφία Μουτίδου: «Πολύς κόσμος είπε ότι αυτό με τον Γκλέτσο ήταν στημένο»
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει o 22χρονος - Έμεινε 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Ο μικρός Κίμωνας πίσω από τον φακό - Μοναδικά κλικ!
Βορίζια: Η στιγμή που η σύζυγος του Καργάκη μαθαίνει για τη δολοφονία του
Λάρισα: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Άγιος Φίλιππος ο Aπόστολος: Σήμερα γιορτάζει ο προστάτης των σιδηροδρομικών
Οι 15 εικόνες που λάτρεψαν οι followers της Χριστίνας Μπόμπα
Κλήρωση Τζόκερ 13/11/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Επέτειος Πολυτεχνείου 2025: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα από τις 15/11
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες και βίντεο AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Eυρείας κλίμακας επιδρομή με drones και πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. ανέφεραν μέσω Telegram ότι ο απολογισμός της επιδρομής στο Κίεβο είναι «ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 τραυματίες», καθώς και ζημιές σε οκτώ από τις δέκα συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Νύχτα τρόμου στο Κίεβο: Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους

Κίεβο: Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους / AP

«Μαζική» επίθεση της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας        

Η ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, υπέστη νέα ευρείας κλίμακας ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή.

«Οι Ρώσοι πλήττουν πολυκατοικίες. Υπάρχουν πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες που υπέστησαν ζημιές σ’ όλο το Κίεβο, σχεδόν σε κάθε συνοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Ο ίδιος ανέφερε πως ανάμεσα στους τραυματίες είναι μια έγκυος.

Τραμπ: Δε θα συναντήσω τον Πούτιν χωρίς συμφωνία για ειρήνη

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης και είδαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ενεργοποιούνται εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια, κάνοντας λόγο για «μαζική επίθεση του εχθρού στην πρωτεύουσα».

Ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορους τομείς της πόλεις και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ανέφερε σε συνεχείς ενημερώσεις μέσω Telegram.

Νύχτα τρόμου στο Κίεβο: Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους

Κίεβο: Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους / AP

Ουκρανία: Άγριο σφυροκόπημα στο Κίεβο εξαπέλυσε η Ρωσία – 4 νεκροί

Ο Ολεξάντρ Μαρκούσιν, δήμαρχος της Ιρπίν, κοινότητας στην περιφέρεια του Κιέβου, έκανε λόγο μέσω Telegram για «δύσκολη νύχτα», αναφέροντας πως «πολλά (drones) Σαχέντ και πύραυλοι πετούν πάνω από την κοινότητα» και υπάρχουν ζημιές σε κτίρια εξαιτίας συντριμμιών έπειτα από καταρρίψεις.

Συνεχίζοντας την επίθεση που άρχισε το 2022, η Ρωσία, τα στρατεύματα της οποίας είναι καλύτερα εφοδιασμένα κι έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα, συνεχίζει την βραδεία προέλασή της στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, η Μόσχα πολλαπλασιάζει εδώ κι εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, με φόντο την πτώση των θερμοκρασιών καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από τον Σι Τζινπίνγκ για ειρήνη στην Ουκρανία

Eπιδρομή ουκρανικών drones στo Noβοροσίσκ

Στην άλλη πλευρά, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο νωρίς σήμερα για ουκρανική επιδρομή στo Noβοροσίσκ, πετρελαϊκό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.

Σε διυλιστήριο καυσίμων εκδηλώθηκε πυρκαγιά που κατασβέστηκε, πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από θραύσματα drones κι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ ζημιές υπέστη επίσης «εμπορικό πλοίο» από «συντρίμμια» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και τραυματίστηκαν «τρία μέλη του πληρώματος», ανέφερε το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασναντάρ μέσω Telegram.

Ουκρανικές επιδρομές προκαλούν συχνά ζημιές σε υποδομές του τομέα του πετρελαίου και του αερίου και μέσα μεταφοράς υδρογονανθράκων – αγωγούς, πλοία κ.λπ. –, γεγονός στο οποίο αποδίδονται αυξήσεις των τιμών των καυσίμων στη Ρωσία.
 

 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΚΙΕΒΟ
 |
DRONES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top