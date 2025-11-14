Νύχτα τρόμου στο Κίεβο: Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους

Eυρείας κλίμακας επιδρομή με drones και πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Missiles and drones are hitting apartment buildings across Kyiv right now. pic.twitter.com/YYy1gaif2J — Caolan (@CaolanReports) November 14, 2025

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. ανέφεραν μέσω Telegram ότι ο απολογισμός της επιδρομής στο Κίεβο είναι «ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 τραυματίες», καθώς και ζημιές σε οκτώ από τις δέκα συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Κίεβο: Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους / AP

«Μαζική» επίθεση της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Η ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, υπέστη νέα ευρείας κλίμακας ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή.

«Οι Ρώσοι πλήττουν πολυκατοικίες. Υπάρχουν πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες που υπέστησαν ζημιές σ’ όλο το Κίεβο, σχεδόν σε κάθε συνοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Ο ίδιος ανέφερε πως ανάμεσα στους τραυματίες είναι μια έγκυος.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης και είδαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ενεργοποιούνται εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια, κάνοντας λόγο για «μαζική επίθεση του εχθρού στην πρωτεύουσα».

Ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορους τομείς της πόλεις και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ανέφερε σε συνεχείς ενημερώσεις μέσω Telegram.

Ο Ολεξάντρ Μαρκούσιν, δήμαρχος της Ιρπίν, κοινότητας στην περιφέρεια του Κιέβου, έκανε λόγο μέσω Telegram για «δύσκολη νύχτα», αναφέροντας πως «πολλά (drones) Σαχέντ και πύραυλοι πετούν πάνω από την κοινότητα» και υπάρχουν ζημιές σε κτίρια εξαιτίας συντριμμιών έπειτα από καταρρίψεις.

Συνεχίζοντας την επίθεση που άρχισε το 2022, η Ρωσία, τα στρατεύματα της οποίας είναι καλύτερα εφοδιασμένα κι έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα, συνεχίζει την βραδεία προέλασή της στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, η Μόσχα πολλαπλασιάζει εδώ κι εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, με φόντο την πτώση των θερμοκρασιών καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Eπιδρομή ουκρανικών drones στo Noβοροσίσκ

Στην άλλη πλευρά, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο νωρίς σήμερα για ουκρανική επιδρομή στo Noβοροσίσκ, πετρελαϊκό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.

Huge fireballs are rising over Novorossiysk after a direct hit near the port. Early visuals indicate the blast struck highly combustible material, possibly the oil storage area. https://t.co/Kn6U2kg3VN pic.twitter.com/9PqQRwQ6oV — Defence Index (@Defence_Index) November 14, 2025

Σε διυλιστήριο καυσίμων εκδηλώθηκε πυρκαγιά που κατασβέστηκε, πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από θραύσματα drones κι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ ζημιές υπέστη επίσης «εμπορικό πλοίο» από «συντρίμμια» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και τραυματίστηκαν «τρία μέλη του πληρώματος», ανέφερε το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασναντάρ μέσω Telegram.

Ουκρανικές επιδρομές προκαλούν συχνά ζημιές σε υποδομές του τομέα του πετρελαίου και του αερίου και μέσα μεταφοράς υδρογονανθράκων – αγωγούς, πλοία κ.λπ. –, γεγονός στο οποίο αποδίδονται αυξήσεις των τιμών των καυσίμων στη Ρωσία.





