Ουκρανία: Άγριο σφυροκόπημα στο Κίεβο εξαπέλυσε η Ρωσία – 4 νεκροί

Ταυτόχρονα χτυπήματα και σε άλλες περιοχές

28.09.25 , 11:30
Ουκρανία: Άγριο Σφυροκόπημα Του Κιέβου - 4 Νεκροί
Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους νωρίς σήμερα, με ανεξάρτητους παρατηρητές να κάνουν λόγο για μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή από την έναρξη του πολέμου

 

 

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν και περίπου 10 τραυματίστηκαν στην πόλη, όπως δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω της εφαρμογής Telegram. 

Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Αν κάνετε ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει»

Σφοδρούς βομβαρδισμούς εναντίον του Κιέβου εξαπέλυσε η Ρωσία - AP Images

Σφοδρούς βομβαρδισμούς εναντίον του Κιέβου εξαπέλυσε η Ρωσία - AP Images

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε 15 σημεία σε πέντε συνοικίες του Κιέβου, με πολυκατοικίες να πλήττονται από drones.

 

 

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή. 

Πολωνία: Το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το άρθρο 4 - «Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη μας»

Ανεξάρτητοι παρατηρητές μιλούν για το μεγαλύτερο χτύπημα στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου - AP Images

Ανεξάρτητοι παρατηρητές μιλούν για το μεγαλύτερο χτύπημα στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου - AP Images

«Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones)και πάνω από 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

 

 

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», πρόσθεσε.

Πολωνία: Ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, μετά τα ρωσικά drones

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. 

 

 

«Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».

Γιατί ο Πούτιν δεν κάνει υποχωρήσεις στο Ουκρανικό - Οι λόγοι

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 12 ετών - AP Images

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 12 ετών - AP Images

Αρκετές άλλες περιοχές χτυπήθηκαν στην επίθεση, με τουλάχιστον 16 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, να τραυματίζονται στην πόλη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας. 

 

 

Στα δυτικά της Ουκρανίας, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε την αεροπορία της «προληπτικά», ύστερα από την είσοδο στον εναέριο χώρο της περίπου 20 ρωσικών drones καθώς και τριών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την προστασία του πληθυσμού, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΚΙΕΒΟ
 |
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
