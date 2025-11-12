Γνωστή δημοσιογράφος για αυτοάνοσο: «Το αντιμετωπίζω από τα 20 μου χρόνια»

Όσα αποκάλυψε σε νέα της συνέντευξη

12.11.25 , 20:57 Γνωστή δημοσιογράφος για αυτοάνοσο: «Το αντιμετωπίζω από τα 20 μου χρόνια»
Πηγή: Περιοδικό Λοιπόν /Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο έδωσε η Νατάσα Ράγιου, όπου μίλησε για όλους και για όλα. 

Φάνης Μεντζελόπουλος: Ο γιος της Νατάσας Ράγιου είναι TikToker

Μεταξύ άλλων, η γνωστή δημοσιογράφος, αναφέρθηκε στο αυτοάνοσο που αντιμετωπίζει, ενώ απάντησε και για τον λόγο που αποφάσισε να μην κάνει δεύτερο παιδί. 

Γνωστή δημοσιογράφος για αυτοάνοσο: «Το αντιμετωπίζω από τα 20 μου χρόνια»

«Η ψωρίαση δεν φεύγει. Την αντιμετωπίζω από τα 20 μου χρόνια, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε. Τότε δεν ήταν ακόμη τόσο γνωστό το θέμα των αυτοάνοσων, δεν είχαν γίνει όπως λέω χαριτολογώντας μόδας, γιατί πλέον σχεδόν όλοι έχουν κάποιο αυτοάνοσο, ειδικά ψυχοσωματικής φύσης. Από τότε λοιπόν το διαχειρίζομαι με ομοιοπαθητική. Άλλες φορές με θυμάται, άλλες με ξεχνάει, αλλά οφείλω να πω πως σήμερα είμαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι παλαιότερα», αποκάλυψε αρχικά. 

Νατάσα Ράγιου - Όσα αποκάλυψε για τον Ιταλό σύντροφό της

Για τον λόγο που αποφάσισε να μην κάνει δεύτερο παιδί, η Νατάσα Ράγιου είπε: «Η αλήθεια είναι πως επειδή ο Φάνης κάνει για δέκα παιδιά, δεν το πολυσκέφτηκα να κάνω κι άλλο. Δεν σου κρύβω όμως ότι, όσο ακόμα μπορούσα, μου πέρασε από το μυαλό να κάνουμε ένα παιδί μαζί με τον Τζιοβάνι. Ήμασταν μάλιστα κάποια στιγμή πολύ κοντά σε αυτό. Όμως, μετά από πολλή σκέψη, είπαμε πως επειδή και οι δύο έχουμε ήδη ζήσει τη φάση της οικογένειας, εκείνος έχει δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο και εγώ ένα, προτιμήσαμε να ζήσουμε λίγο πιο ανέμελα, μόνοι μας. Ήταν μια γλυκιά και ώριμη απόφαση. Θέλαμε να απολαύσουμε τη σχέση μας χωρίς να μπούμε ξανά στη διαδικασία από την αρχή. Διαλέξαμε το “εμείς οι δύο” και ελπίζω να μην το μετανιώσουμε ποτέ». 

Γνωστή δημοσιογράφος για αυτοάνοσο: «Το αντιμετωπίζω από τα 20 μου χρόνια»

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, πως η Νατάσα Ράγιου έχει αποκτήσει τον γιο της, Φάνη, από τον πρώτο της γάμο με τον Αντώνη Μεντζελόπουλο, με τον οποίο πλέον έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους. Τα τελευταία χρόνια, η ίδια είναι σε σχέση με τον αρχιτέκτονα, Τζιοβάνι Φαλιέρο

Τα δάκρυα της Ράγιου για τη Βαγιάνη:«Ήξερε ότι ήταν το τελευταίο καλοκαίρι»

Για χρόνια η Νατάσα Ράγιου άνηκε στο δυναμικό της ΕΡΤ, όμως στις αρχές της δεκαετίας του '90 βρέθηκε στην ιδιωτική τηλεόραση όπου οι εκπομπές γνώριζαν επιτυχία κι είχαν συζητηθεί πολύ.

