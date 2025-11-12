Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της ταινίας

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το sequel της ταινίας Ο Διάβολος φοράει Prada, με τη Μέριλ Στριπ και την Αν Χάθαγουεϊ να κάνουν την εμφάνισή τους.

Στο σύντομο κλιπ των 50 δευτερολέπτων που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Μιράντα Πρίσλεϊ παρελαύνει στους διαδρόμους του Runway με κόκκινες γόβες στιλέτο, πριν μπει στο ασανσέρ, όπου τη συναντά η πρώην βοηθός της, η Άντι Σακς. «Άργησες αρκετά», λέει η Μιράντα Πρίσλεϊ, ενώ η Άντι χαμογελάει, ενώ ακούγεται το Vogue της Μαντόνα.

Το πρώτο φιλμ κυκλοφόρησε το 2006 και σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, συγκεντρώνοντας και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη Μέριλ Στριπ.

Η ιστορία ακολουθούσε την Άντι Σακς, μια φιλόδοξη δημοσιογράφο που γίνεται προσωπική βοηθός της αμείλικτης αρχισυντάκτριας του περιοδικού Runway, Μιράντα Πρίσλεϊ, την οποία υποδυόταν η Στριπ.

Η νέα ταινία θα ακολουθήσει την αρχισυντάκτρια του Runway Μιράντα Πρίσλεϊ, καθώς προσπαθεί να πλοηγηθεί σε έναν κόσμο όπου η έντυπη δημοσιογραφία φθίνει. Σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Έμιλι Τσάρλτον (Έμιλι Μπλαντ), την πρώην βοηθό της που πλέον είναι υψηλόβαθμο στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας και κατέχει τα πολύτιμα κονδύλια που χρειάζεται η Μιράντα.

Στο φιλμ επιστρέφουν οι Μέριλ Στριπ, Άν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Τρέισι Θομς και Τίμπορ Φέλντμαν. Ο Κένεθ Μπράνα θα υποδυθεί τον σύζυγο της Μιράντα Πρίσλεϊ.

Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026.