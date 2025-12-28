Μπριζίτ Μπαρντό: Οι έρωτες, η απόπειρα αυτοκτονίας & ο γιος που δεν ήθελε

Μπριζίτ Μπαρντό: Ο λόγος που καταδικάστηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ! / Βίντεο Alpha

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή το ίδρυμα που φέρει τ' όνομά της.

Στις 16 Μαρτίου του 1980, η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό εμφανίζεται σε ένα σόου της γαλλικής τηλεόρασης με σκοπό να διαμαρτηρηθεί για τη βιαιότητα και τη βάναυση κακοποίηση που δέχονται τα ζώα. Είναι η στιγμή που ο φακός την απαθανατίζει σε κατάσταση σοκ, όταν παρακολουθεί μία ανατομή ζωντανού ζώου (για πειραματικούς, ερευνητικούς λόγους).

Πέθανε στα 91 της χρόνια η Μπριζίτ Μπαρντό / Φωτογραφία AP

Η Μπριζίτ Μπαρντό, (γνωστή και ως Μπε Μπε), η οποία φέτος θα γιορτάσει τα 89α γενέθλιά της, αποτελεί σταθμό για τον γαλλικό κινηματογράφο. Είναι εκείνη που κατάφερε να γίνει το απόλυτο σύμβολο του σεξ τη δεκαετία του ’50 και μούσα των μεγαλύτερων καλλιτεχνών της εποχής. Είναι η γυναίκα που ερωτεύτηκε, που παντρεύτηκε τέσσερις φορές, η γυναίκα εκείνη που είχε πολλούς εραστές και ερωμένες (είχε δηλώσει σε μία συνέντευξή της ότι ήταν πάνω από 100), που έζησε στα... κόκκινα, που πληγώθηκε, που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, που απαρνήθηκε τον μοναχογιό της...

Έγινε εκείνη που οι άντρες ποθούσαν και οι γυναίκες ζήλευαν, έφερε επανάσταση στη γυναικεία χειραφέτηση και τα συντηρητικά ήθη της εποχής και κατάφερε να γίνει μία από τις πιο διάσημες γυναίκες του κόσμου.

Δεν είμαι ένα απλό κορίτσι. Είμαι αφοσιωμένη στο να ακούω και να βλέπω πώς αυτός ο κόσμος μετατρέπεται σε τσίρκο. Μπριζίτ Μπαρντό

Η Μπε Μπε παντρεύτηκε τέσσερις φορές, ενώ δήλωνε συχνά ότι δεν της είναι αρκετή η αγάπη ενός άνδρα μόνο / Φωτογραφία AP

Η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και η απάρνηση του μοναχογιού της

Για την Μπριζίτ Μπαρντό, η Σιμόν ντε Μποβουάρ είχε γράψει: Ο ερωτισμός της δεν είναι μαγικός, αλλά επιθετικός: στο παιχνίδι του έρωτα είναι εξίσου κυνηγός και θήραμα. Αυτό είναι που πληγώνει την ανδρική υπερηφάνεια […] Η φυσικότητα της Μπριζίτ Μπαρντό τούς φαίνεται πιο διεστραμμένη από κάθε επιτήδευση. Το να περιφρονείς τα κοσμήματα, το ρουζ , τα ψηλοτάκουνα, τη γραμμή σου, σημαίνει ότι αρνείσαι να καταστείς απρόσιτο είδωλο, σημαίνει ότι επιβεβαιώνεις τον εαυτό σου καθ΄ομοίωση ανθρώπου, ισότιμα, σημαίνει ότι αναγνωρίζεις μια αμοιβαιότητα επιθυμίας, ευχαρίστησης μεταξύ των δύο φύλων».

Η Μπε Μπε παντρεύτηκε τέσσερις φορές, ενώ δήλωνε συχνά ότι δεν της είναι αρκετή η αγάπη ενός άνδρα μόνο. Την περίοδο που ήταν σε σχέση με τον Ζακ Σαριέρ, η Μπριζίτ έμεινε έγκυος, και παρόλο που εκείνη δήλωνε πως δεν ήθελε το παιδί, οι γονείς του συντρόφου της, επέμεναν να το κρατήσει και εν τέλει την έπεισαν. Γέννησε με μεγάλη δυσκολία στο σπίτι και ποτέ δεν δέθηκε με τον γιο της, Νικολά, που γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1960. Με τη δικαιολογία πως δεν είναι έτοιμη να γίνει ακόμα μητέρα, απαρνήθηκε το ένα και μοναδικό παιδί της, την κηδεμονία του οποίου ανέλαβε ο πατέρας του.

Η Μπριζίτ Μπαρντό ήταν εκείνη που οι άντρες ποθούσαν και οι γυναίκες ζήλευαν / Φωτογραφία AP

Η απόπειρα αυτοκτονίας και η απομάκρυνση από τη δημοσιότητα

Η Μπαρντό στα 26α γενέθλιά της προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της καταπίνοντας ένα μπουκάλι υπνωτικά χάπια και κόβοντας τις φλέβες της στη βίλα της στη Νίκαια. Ήταν η περίοδος όπου οι προτάσεις έπεφταν βροχή από το Χόλιγουντ, αλλά εκείνη της απέρριπτε συνεχώς, παραμένοντας στη Γαλλία, διογανώνοντας ξέφρενα πάρτι με εκλεκτούς καλεσμένους.

Ο Τύπος μία την εκθίαζε και μία την καταδίκαζε. Η Μπριζίτ δεχόταν πιέσεις από παντού για τις επιλογές της ως γυναίκα και ως μητέρα, κάτι που την έκαναν να φτασει στα όριά της. Έτσι, ανήμερα των εικοστών έκτων γενεθλίων της, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, όμως τελικά επέζησε.

Δύο χρόνια αργότερα, ξεκίνησε να ασχολείται παθιασμένα με τα δικαιώματα των ζώων και έγινε χορτοφάγος.

Το ίδρυμα Μπαρντό

Το 1973, έπειτα από 21 χρόνια καριέρας, σε ηλικία μόλις 39 χρόνων, αφού ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της τελευταίας της ταινίας, «L’Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot trousse-chemise», και έχοντας στο ενεργητικό της 50 ταινίες και 80 τραγούδια, μην έχοντας άλλη αντοχή στην υπερέκθεση στα ΜΜΕ και στο σινεμά, αποσύρθηκε πλήρως από τον καλλιτεχνικό χώρο και τα φώτα της δημοσιότητας και αφιερώθηκε στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων.

Το 1986, η Μπε Μπε ίδρυσε το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, έναν οργανισμό προς την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, τον οποίο χρηματοδοτεί, βγάζοντας σε δημοπρασία διάφορα προσωπικά της αντικείμενα και κοσμήματα.

Κύριο μέλημα του ιδρύματος της Μπριζίτ είναι η μάχη κατά της αιχμαλωσίας άγριων ζώων, η τοποθέτησή τους σε τσίρκα και ζωολογικούς κήπους, οι συνθήκες σφαγής των ζώων, η κατάργηση των πειραμάτων σε αυτά, η καταπολέμηση του παράνομου κυνηγιού, η εξάλειψη των αγώνων με ζώα, καθώς και η προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κόσμου σχετικά με την εγκατάλειψη των οικόσιτων ζώων.

Η Μπαρντό από το 1988 μέχρι και το 1992, παρουσίασε τις εκπομπές SOS Animaux, οι οποίες είχαν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν το κοινό ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υποφέρουν τα ζώα. Συνολικά η ίδια γύρισε 13 εκπομπές που γνώρισαν μεγάλη ακροαματικότητα.

Το 1986, η Μπε Μπε ίδρυσε το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, έναν οργανισμό προς την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, τον οποίο χρηματοδοτούσε, βγάζοντας σε δημοπρασία διάφορα προσωπικά της αντικείμενα και κοσμήματα / Φωτογραφία AP

Αποφθέγματα της Μπριζίτ Μπαρντό

«Δεν σκέπτομαι, όταν κάνω έρωτα.

«Έδωσα τα νιάτα και την ομορφιά μου στους άνδρες. Τώρα δίνω τη σοφία και την εμπειρία μου, ό,τι καλύτερο έχω, στα ζώα».

«Είμαι μία γάτα μεταμορφωμένη σε γυναίκα... Γουργουρίζω, γρατζουνίζω και ενίοτε δαγκώνω».

«Είναι λυπηρό να μεγαλώνεις, αλλά ωραίο να ωριμάζεις».

«Οι άνδρες είναι κτήνη, αλλά ακόμα και τα κτήνη δεν συμπεριφέρονται όπως αυτοί».

«Υπήρξα πολύ ευτυχισμένη, πολύ πλούσια, πολύ όμορφη, πολυλατρεμένη, πολύ διάσημη και πολύ δυστυχισμένη».

Τα τελευταία χρόνια, απολάμβανε την ήσυχη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο υπέροχο εξοχικό της στο Σεν Τροπέ, παρέα με τους τετράποδους φίλους της, ενώ είχε επαφές με τον μοναχογιό της Νικολά και με τα εγγόνια της.