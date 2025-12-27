Γρηγόρης Αρναούτογλου: Απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τον Λιάγκα

Οι δηλώσεις του παρουσιαστή μετά το τέλος του τηλεοπτικού μαραθωνίου

Media
Η συνάντηση του Γιώργου Λιάγκα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον χτηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 προκάλεσε συζητήσεις τις προηγούμενες ημέρες, καθώς πολλοί περίμεναν να δουν πώς θα εξελιχθεί η συνύπαρξη των δύο παρουσιαστών.

Λιάγκας: Όσα είπε με τον Αρναούτογλου - Η εξομολόγηση για την Αντωνά

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα φαίνεται ότι ήταν φιλική, με τους δύο άνδρες να δείχνουν πως έχουν ξεπεράσει τις όποιες διαφορές υπήρχαν στο παρελθόν. Η συνεργασία τους στον τηλεμαραθώνιο ήταν, σύμφωνα με όσους παρακολούθησαν το γεγονός, ομαλή και επαγγελματική, αφήνοντας θετικά σχόλια από το τηλεοπτικό κοινό.

Στιγμιότυπο από την τηλεοπτική συνάντηση των δύο παρουσιαστών

Στιγμιότυπο από την τηλεοπτική συνάντηση των δύο παρουσιαστών

Μετά την ολοκλήρωση του πολύωρου προγράμματος, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ρωτήθηκε από τον Αρτ Αντιμιάν για την εμπειρία του, αλλά απέφυγε να σχολιάσει τη συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα. Αντίθετα, επικεντρώθηκε στην ίδια την εμπειρία του τηλεμαραθωνίου και τις εντυπώσεις που του άφησε. Όπως δήλωσε ο ίδιος στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο»: «Είχα πάρα πολλά χρόνια να κάνω live εκπομπή, μου θύμισε το “Πολύ την Κυριακή”. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που ήθελε να μιλήσει μαζί μου στο τηλέφωνο, η ιδέα ήταν δική μου. Ο κόσμος έχει μοναξιά και περιμένει να πάρει ένα τηλέφωνο να πει μια καλησπέρα. Οι έξι ώρες ήταν υπερβολή για να είμαι όρθιος, δεν έχω τα ίδια κιλά που είχα πριν χρόνια».

Γιώργος Λιάγκας - Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η... συμφιλίωση στον «αέρα»

Παρά την αποφυγή του να σχολιάσει ευθέως τη συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα, η διάθεση του παρουσιαστή παρέμεινε ζεστή και εορταστική. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δώστου ένα φιλί ρε Νάνσυ! Καλές γιορτές, χρόνια πολλά!».

Σημασία έχει ότι άνθρωποι, αναγνωρίσιμοι και μη, ένωσαν τις δυνάμεις τους το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, καταφέρνοντας να συγκεντρώσουν χρήματα για καλό σκοπό.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
