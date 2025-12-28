Διαγράφονται 280.000 φοιτητές στο τέλος του 2025 - 35.000 ζήτησαν παράταση

Σε εφαρμογή μπαίνει, με το τέλος του 2025, η δεύτερη φάση εφαρμογής του νόμου που αφορά τη διαγραφή ανενεργών φοιτητών από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Όπως ξεκαθάρισε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, 35.000 φοιτητές αξιοποίησαν τη «δεύτερη ευκαιρία» που δόθηκε με το θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, ενώ περίπου 280.000 ανενεργοί φοιτητές θα διαγραφούν.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr