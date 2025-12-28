Διαγράφονται 280.000 φοιτητές στο τέλος του 2025 - 35.000 ζήτησαν παράταση

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Σε εφαρμογή μπαίνει, με το τέλος του 2025, η δεύτερη φάση εφαρμογής του νόμου που αφορά τη διαγραφή ανενεργών φοιτητών από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Όπως ξεκαθάρισε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, 35.000 φοιτητές αξιοποίησαν τη «δεύτερη ευκαιρία» που δόθηκε με το θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, ενώ περίπου 280.000 ανενεργοί φοιτητές θα διαγραφούν.

