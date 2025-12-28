Πέθανε η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η Γαλλίδα ηθοποιός, Μπριζίτ Μπαρντό, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά της (Fondation Brigitte Bardot).

⚫ Brigitte Bardot, actrice française légendaire, icône féminine des années 1960 et fervente protectrice des animaux, est décédée à l'âge de 91 ans, a annoncé ce dimanche la Fondation Brigitte Bardot. pic.twitter.com/oVNFF0ICWp — Agence France-Presse (@afpfr) December 28, 2025

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στις αρχές Δεκεμβρίου, η Μπαρντό έσπευσε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της που ανησυχούσαν για την υγεία της. Το ίδρυμά της είχε εκδώσει ανακοίνωση έπειτα από δημοσιεύματα του Τύπου, τα οποία ανέφεραν ότι η 91χρονη είχε νοσηλευτεί εκ νέου στην Τουλόν, στη νότια Γαλλία, μετά από προηγούμενη νοσηλεία τον Οκτώβριο. Κατά τη διάρκεια εκείνης της εισαγωγής, είχε υποβληθεί σε επέμβαση ήσσονος σημασίας, όπως είχε γνωστοποιηθεί από το γραφείο της.

Ποια ήταν η Μπριζίτ Μπαρντό

Η Μπριζίτ Μπαρντό γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934 στο Παρίσι της Γαλλίας και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του παγκόσμιου κινηματογράφου και της μόδας. Η καριέρα της ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950, όταν έγινε γνωστή για την απαράμιλλη ομορφιά της, το στυλ της και την εκφραστική παρουσία της στη μεγάλη οθόνη.

Η Μπαρντό πρωταγωνίστησε σε κλασικές ταινίες όπως «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» (1956), που καθιέρωσε τον ερωτισμό και τη γοητεία της ως σήμα κατατεθέν. Η συμμετοχή της σε ταινίες όπως οι «Ντουμπλίν», «Το Κατάστρωμα» και «Viva Maria!» την ανέδειξε σε διεθνές αστέρι και σύμβολο της γαλλικής κουλτούρας.

Η Μπριζίτ Μπαρντό αγωνίστηκε επί δεκαετίες για την προστασία των ζώων / AP Images

Εκτός από την καριέρα της στον κινηματογράφο, η Μπριζίτ Μπαρντό έγινε γνωστή και για την έντονη κοινωνική και πολιτική της δράση. Από τη δεκαετία του 1970, αφοσιώθηκε στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, ιδρύοντας το Fondation Brigitte Bardot και συμμετέχοντας ενεργά σε καμπάνιες για την προστασία της άγριας ζωής και την ευζωία των ζώων.

Η ζωή της Μπαρντό χαρακτηρίζεται από τολμηρές επιλογές, έντονη προσωπικότητα και διαρκή παρουσία στα φώτα της δημοσιότητας. Στην προσωπική της ζωή, η Μπριζίτ Μπαρντό υπήρξε σύμβολο ελευθερίας και ανεξαρτησίας, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική της πορεία με τη φιλανθρωπική και κοινωνική της δράση, κατακτώντας τη θέση της ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και σεβαστές προσωπικότητες της Γαλλίας και του κόσμου.

Η Μπαρντό παντρεύτηκε τέσσερις φορές: με τον Βαντίμ (1952-1957), τον Ζακ Σαριέ (1959-1962), με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον Νικολά, το 1960, με τον Ζαξ (1966-1969) και με τον πρώην σύμβουλο του Λεπέν, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, τον οποίο παντρεύτηκε το 1992.



Παράλληλα, είχε σειρά σχέσεων υψηλού προφίλ, μεταξύ άλλων με τον Ζαν-Λουί Τρεντινιάν και τον Γκενσμπούρ.