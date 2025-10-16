Μπριζίτ Μπαρντό: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η Γαλλίδα σταρ

«Ανησυχητική η κατάστασή της», γράφουν τα γαλλικά μέσα

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Η Μπριζίτ Μπαρντό κι ο Σερζ Γκανσμπούρ στο Bonnie & Clyde
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική BB της μεγάλης οθόνης, σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης τη δεκαετία του '60, το απόλυτο fashion icon κι ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων τις τελευταίες δεκαετίες, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας σύμφωνα με την ιστοσελίδα Nice Matin.

Η Μπριζίτ Μπαρντό σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι το 2006

Η Μπριζίτ Μπαρντό σε συνέντευξη Τύπου στο Παρίσι το 2006 /Φωτογραφία AP Images/Remy de la Mauviniere

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 91χρονη Mπαρντό «αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ησυχαστήριό της, τη βίλα Λα Μαντράγκ και νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στην περιοχή της Τουλόν, στη νότια Γαλλία». «Η κατάσταση της υγείας του ζωντανού θρύλου παραμένει ανησυχητική», πρόσθεσε.

Η Μπεμπέ πιο όμορφη από ποτέ το 1961 σε γυρίσματα ταινίας στην Ιταλία

Η Μπεμπέ πιο όμορφη από ποτέ το 1961 σε γυρίσματα ταινίας στην Ιταλία /Φωτογραφία AP Images/Grappasonni

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η Μπαρντό νοσηλεύεται στην κλινική Saint-Jean της Τουλόν εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης «μιας σοβαρής ασθένειας».

Κι όμως η Μπαρντό είναι η φωνή στο διάσημο Je t'aime... moi non plus, μαζί με τον Σερζ Γκανσμπούρ!

Παρότι αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες για να επιστρέψει στο σπίτι της, η συνολική κατάσταση της υγείας της παραμένει επισφαλής και ανησυχητική δεδομένης της προχωρημένης της ηλικίας σημειώνει η Nice Matin.

Η ομορφιά της Μπριζίτ Μπαρντό έκοβε την ανάσα

Η ομορφιά της Μπριζίτ Μπαρντό έκοβε την ανάσα /Φωτογραφία AP Images

Μπριζίτ Μπαρντό: Ζωή σαν παραμύθι

Ένας πραγματικός μύθος της έβδομης τέχνης, η Μπαρντό έχει στο ενεργητικό της περίπου 45 ταινίες και περισσότερα από 70 τραγούδια σε μια καριέρα που διήρκεσε μόλις 21 χρόνια.

Μετά τις μεγάλες επιτυχίες της με ταινίες όπως το Και ο Θεός... έπλασε τη γυναίκα και το Contempt, που την ανέδειξαν σε μούσα του ευρωπαϊκού σινεμά και σύμβολο της γυναικείας απελευθέρωσης των ’50s και ’60s, αποφάσισε το 1973 να αποσυρθεί οριστικά από τον κινηματογράφο.

Η Μπριζίτ Μπαρντό το 1965 στο Μεξικό με τον διάσημο κιθαρίστα Γουόλτερ Αλβέρα

Η Μπριζίτ Μπαρντό το 1965 στο Μεξικό με τον διάσημο κιθαρίστα Γουόλτερ Αλβέρα /Φωτογραφία AP Images/Don Brinn

Με το φυσικό της στιλ και τη χαρακτηριστική παρουσία που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, άφησε πίσω της τη λάμψη της μεγάλης οθόνης για να αφοσιωθεί στην προστασία των ζώων, ιδρύοντας τη Fondation Brigitte Bardot, μέσω της οποίας συνεχίζει μέχρι σήμερα τον ακτιβισμό της υπέρ των δικαιωμάτων τους.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε και το νέο της βιβλίο, ουσιαστικά ένα προσωπικό ημερολόγιο, με τίτλο BBcédaire, το οποίο έγραψε τα τελευταία πέντε χρόνια!

ΜΠΡΙΖΙΤ ΜΠΑΡΝΤΟ
 |
BRIGITTE BARDOT
