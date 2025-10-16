First Dates - Αριστέα σε Βαγγέλη: «Πονηρός ο βλάχος!»

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα ραντεβού που είδαμε στο νέο επεισόδιο του First Dates, ήταν σίγουρα αυτό της Αριστέας και του Βαγγέλη.

First Dates: Το χιούμορ του Βαγγέλη δεν... ξετρέλανε την Αριστέα

Το ραντεβού τους τελείωσε με... ανέκδοτα κι ας μην άρεσαν πολύ στην Αριστέα! «Τι να γελάσω; Όχι δε γελάω, δεν έχει καλό χιούμορ», σχολίασε στο cue της η 59χρονη γυναίκα.

Ο Βαγγέλης συνέχισε ακάθεκτος τα ανέκδοτά του, βγάζοντας το συμπέρασμα ότι «Άμα καπνίζεις, άμα κάνεις σεξ κι άμα πίνεις δεν πιάνεις σκουλήκι!». «Βαγγέλη μας έχεις σκουληκιάσει;», τον ρώτησε στη συνέντευξη η δημοσιογράφος της εκπομπής; «Όχι, 29 γκόμενες συνιστούν Βαγγέλη, αυτές ξέρουν!», απάντησε εκείνος με χιούμορ.

Ο Βαγγέλης είναι ένας από τους πιο ετοιμόλογους άντρες που πέρασαν από το First Dates!

«Ο Βαγγέλης είναι ένας πολύ ζεστός άνθρωπος. Εγκάρδιος, ζεστός, συζητήσιμος. Δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα. Κι άλλη τόση ώρα να είχαμε, ακόμα θα συζητάγαμε. Μέχρι το πρωί θα το συζητάγαμε ακόμα το θέμα», σχολίασε φεύγοντας η Αριστέα.

Ότι θα βρεθούν ξανά, είπε φεύγοντας ο Βαγγέλης στη Ζενεβιέβ. «Είναι σοβαρή κυρία, με σωστό μυαλό. Δεν ξέρω αν της άρεσαν τα αστεία μου ή τα βρήκε κακόγουστα. Θέλω να τα ξαναπούμε, να δούμε στην πορεία τι θα γίνει και να γνωριστούμε καλύτερα», είπε ο 58χρονος.

First Dates: Ο Βαγγέλης κι η Αριστέα είπαν ξεκάθαρα «ναι» σε ένα δεύτερο ραντεβού

«Τα αστεία σου... Κοίταξε να δεις. Και δεν κλαίνε και δε γελάνε... Θα βγούμε δεύτερο ραντεβού, ναι», σχολίασε η Αριστέα. Όταν ο Βαγγέλης της είπε ότι στο δεύτερο ραντεβού θα την πάει σε ρεμπετάδικο, εκείνη είπε: «Θέλει να με ποτήσει, ποτά θέλει... πονηρός ο βλάχος, αλλά κι η πρωτευουσιάνα είναι πιο έξυπνη. Μη νομίζει!».

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates