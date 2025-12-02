Κωνσταντίνα: «Μου λείπει η συντροφικότητα»- Η σχέση με την 25χρονη κόρη της

Για τη σχέση με την 25χρονη κόρη της, τη συντροφικότητα που λείπει από τη ζωή της και τη συνεργασία της με τον Νότη Σφακιανάκη μίλησε η Κωνσταντίνα, καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day.

Η 62χρονη τραγουδίστρια, με καταγωγή από την Κύπρο, έχει αποκτήσει μια κόρη από τον γάμο με τον δεύτερο σύζυγό της, με τον οποίο έχουν πάρει διαζύγιο. Η 25χρονη Χριστίνα τελειώνει τώρα τις σπουδές της στα ναυτιλιακά.

«Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Η Χριστίνα σπουδάζει τώρα, τελειώνει ναυτιλιακά. Είναι πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν ασχολείται καθόλου. Παίζει πιάνο, ντρέπεται να τραγουδήσει. Όταν της λέω, έλα να πούμε ένα τραγούδι μαζί, βλέπω ότι δεν είναι τόσο άνετη, αλλά παίζει πολύ καλό πιάνο κι έτσι μου αρέσει που ασχολείται με την καλλιτεχνία», είπε η Κωνσταντίνα για την κόρη της.

Κωνστατνίνα με την κόρη της, Χριστίνα, το 2014/ NDP

«Η σχέση μας είναι καλή γενικά. Στην καθημερινότητά μας υπάρχουν προστριβές για μικρά πράγματα, αλλά για τα σοβαρά πιστεύω ότι τα έχουμε βρει. Οποιαδήποτε επιλογή κάνει, δεν μπαίνω στη μέση να της χαλάω τα σχέδια, οπότε τα συζητάμε αυτά. Μένουμε μαζί, αλλά έχουμε τον χώρο μας μέσα στο σπίτι γιατί μένουμε σε διαφορετικά πατώματα», συμπλήρωσε.

Η Κωνσταντίνα με τον πρώην σύζυγό της, Βασίλη Δουκάκη και την κόρη τους, Χριστίνα, το 2017/ NDP

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως δεν είναι ερωτευμένη και της λείπει η συντροφικότητα. «Νομίζω ότι αυτό που μου λείπει είναι η συντροφικότητα. Θα ήθελα έναν άνθρωπο να μοιράζομαι πράγματα. Δεν ξέρω αν είμαι ανοιχτή, γιατί μάλλον δεν το εκπέμπω αυτό. Εγώ είμαι λίγο δύσκολη, γιατί μεγαλώνοντας για να βρεθεί ένας άνθρωπος που πιστεύεις ότι επικοινωνείς, είναι πολύ δύσκολο», εξομολογήθηκε.

«Έχω φύγει από τις μεγάλες πίστες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήθελα να εκφράζομαι σε πιο μικρούς χώρους. Μου ταίριαζαν τα μπουζούκια, αλλά ξεκίνησα από 15 χρόνων, οπότε κάποια στιγμή στο τελευταίο σχήμα που είχα κάνει με τον Νότη Σφαγιανάκη στην Ιερά Οδό τραγουδούσα παράλληλα και στην Αρχιτεκτονική. Ήθελα να εκφραστώ και με διαφορετικό τρόπο. Είδα, λοιπόν, ότι αυτό, η νύχτα στις μεγάλες πίστες και τα σόου κάπου για μένα έκλεισε αυτός ο κύκλος», συμπλήρωσε και στη συνέχεια μίλησε για τη συνεργασία της με τον Νότη.

«Γενικά οι καλλιτέχνες μεταξύ μας, όταν τελειώνει η σεζόν δε συνεχίζουμε να κάνουμε παρέα, κάνουμε με τους επόμενους συνεργάτες που κάνουμε, αλλά ήταν μια καλή σεζόν με τον Νότη. Αυτό το παιδί πάντα είχε άστρο. Πάντα ήταν έτσι πολύ δυνατός. Ήταν ωραία συνεργασία», κατέληξε.

Η Κωνσταντίνα εμφανίζεται κάθε Τετάρτη στο Mayor Athens στο Κολωνάκι με τον Γιώργο Γερολυμάτο και τον Άγγελο Ανδριανό, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε το καινούργιο της τραγούδι «Χορεύω το Ζεϊμπέκικο».