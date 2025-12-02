Hyundai: Διπλό βάθρο στο ράλι Σαουδικής Αραβίας

Τι έγινε στον σσυναρπαστικό αγώνα για γερά νεύρα

Hyundai: Διπλό βάθρο στο ράλι Σαουδικής Αραβίας
Η Hyundai Motorsport κατέκτησε ένα εντυπωσιακό διπλό βάθρο στο Ράλι Σαουδικής Αραβίας, κλείνοντας με μεγάλη επιτυχία τη σεζόν του 2025, με τους Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe να τερματίζουν στην κορυφή του βάθρου και τους Adrien Fourmaux και Alexandre Coria να κατακτούν τη δεύτερη θέση του αγώνα.

Hyundai: Διπλό βάθρο στο ράλι Σαουδικής Αραβίας
Οι Thierry Neuville και Martin Wydaeghe πραγματοποιώντας μια εξαιρετική προσπάθεια κατάφεραν να τερματίσουν στην SS15 ως οι τρίτοι ταχύτεροι και να βρεθούν στην πρώτη θέση. Η νίκη του πληρώματος είναι μια λαμπρή ανάκαμψη από τις αποτυχίες της πρώτης ημέρας και αποδεικνύει την αποφασιστικότητά τους για να δημιουργήσουν τις τέλειες συνθήκες και για το 2026.

Hyundai: Διπλό βάθρο στο ράλι Σαουδικής Αραβίας
Οι Adrien Fourmaux και Alexandre Coria, επέδειξαν υποδειγματική ικανότητα και ταχύτητα στις ειδικές διαδρομές, Όπως και οι Βέλγοι teammates τους, το πλήρωμα έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην τελευταία ειδική διαδρομή εξασφαλίζοντας το τέταρτο βάθρο της χρονιάς. Οι εξαιρετικές προσπάθειες των Γάλλων καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αποτελούν ένα εξαιρετικό τέλος για την πρώτη τους σεζόν με το Hyundai i20 N Rally1, με αποτέλεσμα ένα εξαιρετικό διπλό βάθρο για την ομάδα.

Hyundai: Διπλό βάθρο στο ράλι Σαουδικής Αραβίας
Το πλήρωμα των Εσθονών Ott Tänak και Martin Järveoja δυσκολεύτηκε με την πρόσφυση στον πρώτο γύρο του Thahban και πίεσε για να κατακτήσει έναν χρόνο ανάμεσα στις τρεις πρώτες θέσεις στην Power Stage τερματίζοντας τελικά στην τρίτη θέση.Με το Ράλι Σαουδικής Αραβίας ολοκληρώθηκε μια χρονιά για την Hyundai Shell Mobis World Rally Team όπου κατέκτησε 15 βάθρα, δύο νίκες και πήρε πολλά μαθήματα, που καθιστούν την ομάδα αποφασισμένη να επιστρέψει πιο δυνατή το 2026 με το Ράλι Μόντε Κάρλο τον Ιανουάριο.

