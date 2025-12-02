Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος οδηγός μηχανής

Διοικητικά πρόστιμα, ύψους 11.350 ευρώ, επιβλήθηκαν σε 16χρονο, ο οποίος, οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και στην προσπάθειά του να διαφύγει ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας, ο ανήλικος συνελήφθη με τις κατηγορίες της διακεκριμένης κλοπής, της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας. Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης.

