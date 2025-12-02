Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος οδηγός μηχανής

Πρόστιμα άνω των 11.000 ευρώ

Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος Oδηγός Μηχανής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Διοικητικά πρόστιμα, ύψους 11.350 ευρώ, επιβλήθηκαν σε 16χρονο, ο οποίος, οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και στην προσπάθειά του να διαφύγει ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας, ο ανήλικος συνελήφθη με τις κατηγορίες της διακεκριμένης κλοπής, της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας. Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr

