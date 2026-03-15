Τροχαίο Βούλα: Το διπλό δράμα πίσω από την τραγωδία

Ένα διπλό δράμα κρύβεται πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης στη Βούλα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 58χρονη οδηγός ταξί. Όπως έγινε γνωστό ο 24χρονος οδηγός του άλλου ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο, έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη κι έπεσε πάνω στο ταξί της άτυχης γυναίκας. Τώρα οι γονείς του αποκαλύπτουν ότι ο νεαρός πάσχει από βαριά ψυχική διαταραχή.

«Δεν είναι σε ψυχική κατάσταση φυσιολογική. Όχι τώρα εξαιτίας του ατυχήματος, τώρα έχει επιβαρυνθεί φυσικά, αλλά υπήρχε προηγούμενο. Λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για δύο χρόνια και ήταν υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση. Διπολική διαταραχή. Ήταν σε κρίση και ήταν αρκετά πιο πριν σε κρίση. Είχε χαθεί δύο μέρες από το σπίτι, συνέβαιναν παράξενα πράγματα, είχε χάσει το κινητό του δεν είχε επικοινωνία», είπε ο πατέρας του στο Mega.

Οι δυο γονείς βρίσκονται σε απόγνωση και κατηγορούν τους εαυτούς τους, που δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι για να προλάβουν το κακό.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι και η αίσθηση, οι τύψεις ότι αν μπορούσαμε να μην τον είχαμε αφήσει να σταματήσει τη θεραπεία; Αλλά τον βλέπαμε να συνεχίζει τις σπουδές του. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτή η ψυχωτική κρίση θα ξέσπαγε έτσι έντονα και τόσο ραγδαία και με τέτοια αποτελέσματα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μας. Δεν μπορείς να χωνέψεις ότι το παιδί που το βλέπεις να εργάζεται ταυτόχρονα αυτό δουλεύει μέσα του και σε δύο μέρες μέσα θα είναι σε κατάσταση τέτοια που θα οδηγεί το αυτοκίνητο και θα λέει: “πάω με αποστολή τώρα”. Δεν το διανοείσαι», είπε η μητέρα του.

Ο 24χρονος οδηγός συνεχίζει να κρατείται και δεν έχει απολογηθεί, καθώς αρνείται κατηγορηματικά την εκπροσώπησή του από δικηγόρο και την επικοινωνία με τους γονείς του.

«Μόνο με τον αδελφό του ήταν σε επικοινωνία. Ο αδελφός του εκείνο το βράδυ τον εντόπισε, έσπευσε να τον συμμαζέψει, κατέβασε τις ασφάλειες ώστε να μην μπορεί να βγει. Τώρα το παιδί δεν συνεργάζεται γιατί είναι ακόμα σε κρίση. Επανήλθε η ιατρική συνταγή, γι’ αυτό κρατείται γιατί αρνείται τον διορισμό συνηγόρου, ούτε ο ίδιος είναι σε θέση να μιλήσει. Αύριο θα πάμε για τρίτη φορά στην ανακρίτρια μήπως δεχθεί τον διορισμό του συνηγόρου για να βγει μία απόφαση, γιατί θα είναι κρατούμενος, αντιμετωπίζει κακούργημα. Κάποιες στιγμές αν πάει κάποιος να τον ζορίσει, εγώ για παράδειγμα, φωνάζει "μην με ακουμπάς δε σε αναγνωρίζω" και τέτοια πράγματα», είπε ο πατέρας του.

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό η 58χρονη άφησε πίσω μόνη της την κόρη της, η οποία είναι ένα ψυχολογικό ράκος. Συνάδελφοί της και φίλοι, τόνισαν πως ήταν σίγουροι ότι η 58χρονη δεν έφερε καμία ευθύνη για το τροχαίο.

«Ήτανε ένα κορίτσι το οποίο ήταν πάρα πολύ γλυκό, χαμογελαστό, ουδέποτε δημιουργούσε προβλήματα, ειδικά στο επάγγελμά μας. Δεν πιστέψαμε ποτέ ότι η Ολυμπία μπορεί να είχε ευθύνη στο τροχαίο, ήταν πάντα τυπική στον ΚΟΚ», δήλωσε φίλη της στο Mega.

«Βγήκαμε αληθινοί ότι είχε γίνει παραβίαση κόκκινου από τον έτερο και δυστυχώς χάθηκε η ζωή τόσο άδικα. Δυστυχώς κοπήκαν και τα όνειρά της να είναι κοντά στην κόρη της, να χαρεί με πράγματα μαζί της, όπως και το παιδί αυτήν την στιγμή στερείται τη μητέρα του», συμπλήρωσε.

Αποκάλυψε τέλος, πως η 58χρονη σχεδίαζε να εγκαταλείψει την εργασία της ως οδηγός ταξί και να μετακομίσει με την κόρη της στη Σουηδία για μια καλύτερη ζωή. Ωστόσο το νήμα της ζωής της κόπηκε απρόσμενα και άδικα, αφήνοντας μετέωρα όσα όνειρα είχε κάνει.