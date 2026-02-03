Βούλα: Νεκρός άνδρας μέσα στο σπίτι του

Έχει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.02.26 , 14:39 Εθνικό Απολυτήριο από το 2027 - 2028: Τι αλλάζει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ
03.02.26 , 14:34 MasterChef: Το πρώτο Τέστ Δημιουργικότητας κι η επιστροφή του Σταυρή
03.02.26 , 14:21 Η viral «βουτιά» Ιάπωνα βολεϊμπολίστα για να ζητήσει συγγνώμη από επόπτρια!
03.02.26 , 14:07 Εξαφάνιση Λόρα: Οι γονείς της κλήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες
03.02.26 , 14:02 Σέρρες: Η 78χρονη αποκάλυψε ότι ο ανιψιός της την είχε βιάσει ξανά
03.02.26 , 13:58 Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο - «Περήφανη για σένα»
03.02.26 , 13:47 Πότε επιστρέφουν τα «Υπέροχα Πλάσματα;» Η αποκάλυψη της Φαίδρας Δρούκα
03.02.26 , 13:38 MasterChef: Ο Σταυρής τρολάρει τους κριτές - «Έχετε ασπρίσει όλοι πάντως»
03.02.26 , 13:33 Βούλα: Νεκρός άνδρας μέσα στο σπίτι του
03.02.26 , 13:16 «Μηδενιστής Πιγκουίνος»: Viral η πορεία ενός πιγκουίνου προς τον θάνατο
03.02.26 , 13:01 Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys στην πλατεία Νερού
03.02.26 , 12:43 Γεωργιάδης εναντίον Κωνσταντοπούλου: «Θα της κάνω μήνυση για τη Βιολάντα»
03.02.26 , 12:42 «Παντρεύεσαι;» - Η ερώτηση Καβατζίκη στη Σκορδά που προκάλεσε... αμηχανία!
03.02.26 , 12:39 Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την καλύτερη συνταγή για την Τσικνοπέμπτη
03.02.26 , 12:03 Κώστας Σόμμερ: Νοσηλεύεται με πνευμονία- Τι είπε η σύζυγός του
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Άση Μπήλιου: Πρωταγωνιστής της εβδομάδας ο Ουρανός - Πότε έχουμε Ανάδρομο;
Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Η Λόρα ταξίδεψε για Φρανκφούρτη: Επίσημη επιβεβαίωση από την αεροπορική
Εθνικό Απολυτήριο από το 2027 - 2028: Τι αλλάζει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ
Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο - «Περήφανη για σένα»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βούλα: Βρέθηκε Νεκρός Με Τραύμα Στον Λαιμό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Βούλα εντοπίστηκε το πρωί ένας άνδρας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού του επί της οδού Βουτυρά από συγγενικό του πρόσωπο. 

Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από κτίριο

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ένα από αυτά στον λαιμό. 

Χαλκίδα: Τι δείχνουν οι σημειώσεις στα βιβλία του 15χρονου που αυτοκτόνησε

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για αυτοχειρία, καθώς ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του και στο παρελθόν. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΥΛΑ
 |
ΝΕΚΡΟΣ
 |
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top