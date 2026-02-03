Βούλα: Νεκρός άνδρας μέσα στο σπίτι του

Νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Βούλα εντοπίστηκε το πρωί ένας άνδρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού του επί της οδού Βουτυρά από συγγενικό του πρόσωπο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ένα από αυτά στον λαιμό.
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για αυτοχειρία, καθώς ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του και στο παρελθόν.