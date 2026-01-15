Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από κτίριο

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα κτιρίου στην οδό Σωκράτους 57 και απειλούσε να πέσει από ύψος 5 ορόφων.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πυροσβέστες, οι οποίοι προσπάθησαν και κατάφεραν να τον πείσουν να μην προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα.
Στο συγκεκριμένο κτίριο είναι τα γραφεία της Πολεοδομίας.
Η κυκλοφορία στη Σωκράτους διακόπηκε για λόγους ασφαλείας και πλέον έχει αποκατασταθεί.