Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από κτίριο

Είχε κρεμαστεί από τον 7ο όροφο της Πολεοδομίας

15.01.26 , 15:03 Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από κτίριο
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 15.01.26, 13:07
Λήξη Συναγερμού Με Άνδρα Που Απειλούσε Να Πέσει
Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα κτιρίου στην οδό Σωκράτους 57 και απειλούσε να πέσει από ύψος 5 ορόφων.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πυροσβέστες, οι οποίοι προσπάθησαν και κατάφεραν να τον πείσουν να μην προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. 

Στο συγκεκριμένο κτίριο είναι τα γραφεία της Πολεοδομίας.

Η κυκλοφορία στη Σωκράτους διακόπηκε για λόγους ασφαλείας και πλέον έχει αποκατασταθεί. 

AΘΗΝΑ
 |
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
