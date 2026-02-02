Άση Μπήλιου: Πρωταγωνιστής της εβδομάδας ο Ουρανός - Πότε έχουμε Ανάδρομο;

Το πρωί της Δευτέρας 2/2, η Άση Μπήλιου, μέσα από το Breakfast@Star, έκανε τις αστρολογικές της προβλέψεις για την εβδομάδα που διανύουμε, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει ένας νέος πλανήτης, ο Ουρανός.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες του Ιανουαρίου, είχαμε την ενεργοποίηση του Πλούτωνα. Σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, για αυτό τον πλανήτη. Ο πλανήτης του σκότους που ενεργοποιήθηκε πάρα πολύ από τις όψεις που σχημάτιζαν οι πλανήτες, όπως έμπαιναν ένας-ένας στο ζώδιο του Υδροχόου. Γιατί ο Πλούτωνας είναι πλέον στο ζώδιο του Υδροχόου και θα είναι για πολλά, πολλά χρόνια.

Αυτή την εβδομάδα έχουμε μια άλλη ενεργοποίηση. Έχουμε την ενεργοποίηση του Ουρανού. Άλλος πλανήτης ο Ουρανός, καμία σχέση με τον Πλούτωνα. Είναι ο πρωταγωνιστής πλανήτης της εβδομάδας μαζί με τον Ερμή, που είναι ο πρώτος που θα αποχωρήσει από το ζώδιο του Υδροχόου αυτή την εβδομάδα και θα προχωρήσει στους Ιχθύς. Και στους Ιχθύς θα μείνει για πολύ καιρό. Συνήθως σκεφτείτε ότι ο Ερμής μένει γύρω στο εικοσαήμερο σε κάθε ζώδιο. Όταν όμως είναι να γυρίσει σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία, τότε είναι αυτό που λέμε… "κατσικώνεται". Θα περάσει λοιπόν στις 7 του μήνα στο ζώδιο των Ιχθύων και θα μείνει μέχρι τα μέσα Απριλίου. Δηλαδή δυόμισι μήνες σχεδόν», ανέφερε αρχικά η έγκριτη αστρολόγος.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Στη συνέχεια αποκάλυψε πότε θα έχουμε ανάδρομο Ερμή: «Κι αυτό γιατί θα έχουμε ανάδρομη πορεία από το τέλος Φεβρουαρίου, από 26 Φεβρουαρίου μέχρι 21 Μαρτίου. Οπότε σας το λέω προκαταβολικά αυτό, ό,τι έχετε να κάνετε και αφορούν πολύ σημαντικές δοσοληψίες, αγορές εννοώ για κάτι πάρα πολύ ακριβό, όπως είναι ένα μεταφορικό μέσο και συμφωνίες γενικότερα, διαπραγματεύσεις. Για όλα αυτά, κοιτάξτε να το βιαστείτε το πράγμα. Μη φτάσουμε δηλαδή στο τέλος Φεβρουαρίου. Και γενικώς έχετε στο μυαλό σας από τώρα ότι 26 Φεβρουαρίου - 21 Μαρτίου θα έχουμε ανάδρομο Ερμή», δήλωσε.

Η ίδια πρόσθεσε: «Ο Ουρανός γυρίζει σε ορθή πορεία. Είναι η τελευταία φορά που γυρίζει σε ορθή πορεία στο ζώδιο του Ταύρου, γιατί στις 26 Απριλίου θα εγκατασταθεί για τα καλά στους Διδύμους».

«Ο Ουρανός λοιπόν, ο πλανήτης των αλλαγών, των απρόοπτων, των απρόσμενων εξελίξεων αλλά και της απελευθέρωσης, της επαναστατικής διάθεσης, όλα αυτά. Γυρίζει σε ορθή πορεία αυτή την εβδομάδα, θα σχηματίσει και όψεις με Ερμή και Αφροδίτη και πάει πολύ γρήγορα για να αλλάξει ζώδιο τον Απρίλιο», κατέληξε η Άση Μπήλιου στην πρωινή εκπομπή του Star.

