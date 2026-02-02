Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: «Θα μείνω λίγο ακόμα»

«Να προσέχετε όλοι την υγεία σας»

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο Κώστας Σόμμερ, γεγονός που έγινε γνωστό μέσα από μια προσωπική του ανάρτηση στα social media.

Ο ηθοποιός και επιχειρηματίας επέλεξε να ενημερώσει ο ίδιος το κοινό του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον λόγο που τον οδήγησε στη νοσηλεία.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Σόμμερ δημοσίευσε μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να καθησυχάσει τους διαδικτυακούς του φίλους αλλά και να στείλει ένα μήνυμα πρόληψης και φροντίδας της υγείας. Στην ανάρτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Φιλοξενούμαι εδώ και κάποιες μέρες στο νοσοκομείο, από ό,τι μου λένε θα κάτσουμε λίγες μέρες ακόμα. Ευχαριστώ για τη φροντίδα, ευτυχώς είμαι σε εξαιρετικά χέρια. Προσέξτε την υγεία σας».

Αν και δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, το ύφος του μηνύματός του ήταν ήρεμο και αισιόδοξο, δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Το post προκάλεσε άμεσα κύμα συμπαράστασης, με δεκάδες φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές να του στέλνουν ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Στο πλευρό του, από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, η οποία τον στηρίζει διακριτικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Το ζευγάρι, που κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, έχει αποδείξει πολλές φορές πως προτεραιότητά του είναι η οικογένεια και η μεταξύ τους στήριξη.

Ο Κώστας Σόμμερ τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην υποκριτική και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ενώ παραμένει ενεργός στα social media, όπου συχνά επικοινωνεί με το κοινό του. Αυτή τη φορά, η ανάρτησή του δεν είχε κοσμικό ή επαγγελματικό χαρακτήρα, αλλά έναν ξεκάθαρα ανθρώπινο τόνο, υπενθυμίζοντας τη σημασία της υγείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ωστόσο όλα δείχνουν πως η κατάσταση δεν εμπνέει ανησυχία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα μηνύματα αγάπης και στήριξης που δέχεται αποτελούν για τον ίδιο μια επιπλέον δύναμη στην πορεία της ανάρρωσής του.

