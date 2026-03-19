Αναγκαστική προσγείωση αμερικανικού F-35 μετά από ιρανικό πλήγμα

Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αφού χτυπήθηκε, όπως πιστεύεται, από ιρανικά πυρά, σύμφωνα με δύο πηγές τις οποίες επικαλείται το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) των ΗΠΑ, είπε ότι το τζετ πέμπτης γενιάς εκτελούσε αποστολή στο Ιράν. Πρόσθεσε ότι προσγειώθηκε με ασφάλεια και το συμβάν είναι υπό διερεύνηση. Η κατάσταση του πιλότου είναι σταθερή.

Εφόσον επαληθευτεί αυτή η εκδοχή, θα είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χτυπά αμερικανικό μαχητικό από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Φρουροί της Επανάστασης: Έδωσαν στην δημοσιότητα πλάνα από το «χτύπημα του F-35»

Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν μάλιστα ένα βίντεο που, όπως υποστηρίζουν, δείχνει το χτύπημα στο αμερικάνικο F-35 πάνω από το κεντρικό Ιράν.

Iran’s IRGC released a footage reportedly showing U.S. F-35 jet being hit over Iran.



Note that we can’t independently confirm the authenticity of the footage. pic.twitter.com/9N0ePd2LLf — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Η αυθεντικότητα του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, αναφέρεται ότι το μαχητικό χτυπήθηκε από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας γύρω στις 2.50 τα ξημερώματα, τοπική ώρα. «Η τύχη του αεροσκάφους παραμένει άγνωστη και διερευνάται», πρόσθεσαν οι Φρουροί, εκτιμώντας ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» να έχει συντριβεί.

Σύμφωνα με τους IRGC είχε προηγηθεί «η επιτυχής αναχαίτιση περισσότερων από 125 μη επανδρωμένων αμερικανοϊσραηλινών αεροσκαφών».

Τραμπ: Δε στέλνω στρατό στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δε θα αναπτύξει στρατιώτες» στο Ιράν, σχεδόν τρεις εβδομάδες αφού ξεκίνησαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί.

«Όχι, δεν αναπτύσσω στρατεύματα πουθενά. Εάν υπήρχε τέτοια περίπτωση, ασφαλώς δε θα σας το έλεγα. Αλλά δεν αναπτύσσω στρατιώτες», ανέφερε.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Πεντάγωνο ζητά 200 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μεγαλύτερη χρηματοδότηση «για πολλούς λόγους». Υποστήριξε επίσης, ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

