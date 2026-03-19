Ισραήλ: Το Ιράν χτύπησε διυλιστήριο στη Χάιφα

Θραύσματα ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), έπεσαν σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Χάιφα, προκαλώντας υλικές ζημιές, σύμφωνα με την ενημέρωση εκπροσώπου των IDF.

Σε βίντεο που μεταδίδουν ισραηλινά δίκτυα, φαίνεται μια μεγάλη στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του N12, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ούτε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία εξαιτίας διαρροής.

Ο ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν ενημέρωσε λίγο αργότερα πως «δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις».

Kύπρος: Ήχησαν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

Στην Κύπρο, ήχησαν νωρίτερα οι σειρήνες στο Ακρωτήρι για ενδεχόμενη απειλή.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν το ακόλουθο μήνυμα:

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου. Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Μετά από περίπου πέντε λεπτά ο συναγερμός έληξε και οι περιορισμοί στις κινήσεις ήρθησαν.

Μπαχρέιν: Εκρήξεις στη Μανάμα

Εκρήξεις ακούστηκαν στη Μανάμα, την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις αντιποίνων σε χώρες του Κόλπου.

Από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, το Μπαχρέιν έχει μπει στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, από τις οποίες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής δύο άνθρωποι, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πέντε ευρωπαϊκές χώρες και Ιαπωνία δηλώνουν έτοιμες να συμβάλουν στις «προσπάθειες» για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ

Πέντε ευρωπαϊκές χώρες δήλωσαν σήμερα σε κοινή ανακοίνωση με την Ιαπωνία ότι θα λάβουν μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και ότι είναι έτοιμες να συμβάλλουν στις «κατάλληλες προσπάθειες» για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Η ανακοίνωση από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ιαπωνία καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις και καλεί την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα τις ενέργειές του. Δηλώνει επίσης πρόθεση συνεργασίας με συγκεκριμένες χώρες παραγωγής ενέργειας προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή και να σταθεροποιηθούν οι αγορές.

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε στις αναγκαίες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την ασφαλή διέλευση από το Στενό», σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των κρατών που συμμετέχουν στον προπαρασκευαστικό σχεδιασμό».

Χαιρετίζοντας την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προστίθεται στην ανακοίνωση: «Θα λάβουμε και άλλα μέτρα για να σταθεροποιήσουμε τις αγορές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με ορισμένες χώρες παραγωγής για να αυξήσουμε την παραγωγή».

Αμερικανικό F-35 έκανε αναγκαστική προσγείωση αφού χτυπήθηκε από πυρά ενώ εκτελούσε αποστολή στο Ιράν

Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αφού χτυπήθηκε, όπως πιστεύεται, από ιρανικά πυρά, σύμφωνα με δύο πηγές τις οποίες επικαλείται το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) των ΗΠΑ, είπε ότι το τζετ πέμπτης γενιάς εκτελούσε αποστολή στο Ιράν όταν αναγκάστηκε να προσγειωθεί. Πρόσθεσε ότι προσγειώθηκε με ασφάλεια και το συμβάν είναι υπό διερεύνηση.

Η κατάσταση του πιλότου είναι σταθερή.

Εφόσον επαληθευτεί αυτή η εκδοχή, θα είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χτυπά αμερικανικό μαχητικό από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

