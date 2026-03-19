Χέγκσεθ: «Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ»

«Πυρά» του Αμερικανού υπουργού Άμυνας κατά των συμμάχων του ΝΑΤΟ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Manuel Balce Ceneta)
Με σκληρή γλώσσα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προανήγγειλε τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής επιχείρηση κατά του Ιράν. Όσα μετέδωσε από την Ουάσιγκτον ο ανταποκριτής Δημήτρης Σουλτογιάννης / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
  • Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε ότι οι στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν παραμένουν αμετάβλητοι, επικεντρωμένοι στην καταστροφή στρατηγικών υποδομών.
  • Οι ΗΠΑ έχουν πλήξει 7.000 στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων 40 πλοίων και 11 υποβρυχίων.
  • Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους συμμάχους «αχάριστους» και ζήτησε να ευχαριστήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ.
  • Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ.
  • Ο στρατός των ΗΠΑ συνεχίζει τις επιθέσεις σε ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν στο Ιράκ.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν δεν έχουν αλλάξει από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου. 

Ιράν: Νέα επίθεση στο μεγαλύτερο κοίτασμα LNG στο Κατάρ

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο αρχηγός του Πενταγώνου τόνισε ότι οι στόχοι παραμένουν η καταστροφή των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν, της αμυντικής βιομηχανικής του βάσης και του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων. 

Λυσσαλέα πυραυλική αντεπίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής επιθέσεις εναντίον 7.000 στόχων στην επικράτεια του Ιράν και έχουν πλήξει περισσότερα από 40 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης και 11 υποβρύχια, σύμφωνα με το Πεντάγωνο. 

«Οι στόχοι μας, που δόθηκαν απευθείας από τον πρόεδρό μας, παραμένουν ακριβώς αυτοί που ήταν την πρώτη μέρα», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Αυτοί δεν είναι οι στόχοι των μέσων ενημέρωσης, ούτε στόχοι του Ιράν, ούτε νέοι στόχοι. Οι στόχοι μας παραμένουν αμετάβλητοι, επικεντρωμένοι και εντός σχεδίου», πρόσθεσε. 

Χέγκσεθ: «Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ»

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ / Φωτογραφία AP (Manuel Balce Ceneta)

Ο Πιτ Χέγκσεθ δεν παρέλειψε να στρέψει τα πυρά του και στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντάς τους «αχάριστους» που θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Ντόναλντ Τραμπ:  

«Ο κόσμος, η Μέση Ανατολή, οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη και ακόμη και τμήματα του δικού μας Τύπου θα έπρεπε να λένε ένα πράγμα προς τον πρόεδρο Τραμπ – “ευχαριστώ”». 

Πιτ Χέγκσεθ: «Οι ΗΠΑ δεν έχουν καθορισμένο χρονοδιάγραμμα» 

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε επίσης ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν καθορισμένο χρονοδιάγραμμα» ή «καθορισμένη προθεσμία» για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν. 

«Δε θέλουμε να ορίσουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για αυτό», προσθέτοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση είναι «εντελώς εντός χρονοδιαγράμματος». «Στο τέλος, θα εξαρτηθεί από τον πρόεδρο να αποφασίσει πότε θα πούμε, "Εντάξει, πετύχαμε τους στόχους μας"... Επομένως, δεν υπάρχει καθορισμένη προθεσμία», συνέχισε. 

Μιλώντας στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν τόνισε ότι ο αμερικανικός στρατός παραμένει σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων και ότι οι ΗΠΑ χτυπούν βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος κάθε μέρα. 

Παράλληλα είπε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ομάδων πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν στο Ιράκ. 

«Τα AH-64 πλήττουν ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν για να βεβαιωθούμε ότι καταπνίξαμε οποιαδήποτε απειλή στο Ιράκ κατά των αμερικανικών δυνάμεων ή των αμερικανικών συμφερόντων», τόνισε ο Κέιν. 

