Η Ευρώπη μεγάλη «χαμένη» από τον πόλεμο - Τεράστιο το ενεργειακό κόστος

Τι δείχνουν τα στοιχεία για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Το ρεπορτάζ του Γιώργου Παππού στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star για το ενεργειακό κόστος της Ευρώπης από τον πόλεμο
  • Η Ευρώπη πλήττεται σοβαρά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τους πολίτες να υποφέρουν από τις αυξήσεις τιμών.
  • Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 118 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 60% τον τελευταίο μήνα.
  • Ο ευρωπαϊκός δείκτης φυσικού αερίου έφτασε τα 70 ευρώ, με αύξηση 101% σε έναν μήνα.
  • Οι ΗΠΑ έχουν χαμηλότερες τιμές αερίου, μόλις 10 ευρώ, με αύξηση 6,5%.
  • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναθεώρησε τις εκτιμήσεις πληθωρισμού στο 3,5% και πιθανόν 4,4% αν οι τιμές καυσίμων αυξηθούν περαιτέρω.

Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία για την Ευρώπη, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς από τις αυξήσεις που έρχονται χαμένοι θα είναι κυρίως οι Ευρωπαίοι πολίτες και όχι οι Αμερικανοί. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Παππού στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το πετρέλαιο τύπου Brent, που επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, βρέθηκε σήμερα πάνω από τα 118 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 60% μέσα στον τελευταίο μήνα.

Από την άλλη πλευρά, το αμερικανικό αργό κινείται πολύ χαμηλότερα, γύρω στα 97 δολάρια, με αύξηση 46% στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

Ακόμα πιο αποκαλυπτική είναι η σύγκριση στις τιμές του φυσικού αερίου.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης, που επηρεάζεται από τις διαταραχές στον εφοδιασμό LNG, ξεπέρασε σήμερα τα 70 ευρώ, «έπιασε» τα υψηλά τριετίας και κατέγραψε αύξηση 101% σε έναν μήνα!

Πόσο κοστίζει στους Αμερικανούς το δικό τους αέριο; Μόλις 10 ευρώ, με μια... συμβολική αύξηση 6,5%.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναθεώρησε σήμερα τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Αντί για ανατιμήσεις 1,9%, με τα σημερινά επίπεδα καυσίμων, ο πληθωρισμός θα «τρέξει» με 3,5%, ενώ αν οι τιμές ανέβουν λίγο παραπάνω. «Τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με πληθωρισμό 4,4%», σχολίασε ο Γιώργος Παππούς. 

