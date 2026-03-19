Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Market Pass 2026 προσφέρει οικονομική ενίσχυση 40 ευρώ μηνιαίως μέσω voucher για την αγορά τροφίμων, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.
  • Η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει αναδρομικά 30 μηνών, με συνολικό ποσό έως 1.200 ευρώ για δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
  • Δικαιούχοι είναι άτομα και οικογένειες που λαμβάνουν ή έλαβαν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και πολίτες σε ακραία φτώχεια.
  • Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι πληρωμές θα γίνονται σε ψηφιακή κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό.
  • Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με ενημέρωση μέσω email ή κινητού για την εξέλιξη της αίτησης.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης Market Passμέσω voucher, για την αγορά τροφίμων από τον ΟΠΕΚΑ αναμένεται να διαμορφωθεί ανάλογα με τη σύνθεση κάθε νοικοκυριού, με στόχο τη στήριξη των οικογενειών που το χρειάζονται. Οι έως τώρα εκτιμήσεις τοποθετούν το μέσο μηνιαίο βοήθημα κοντά στα 40 ευρώ, με προσαύξηση όσο αυξάνονται τα μέλη.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη πληρωμή, η οποία προβλέπεται ενισχυμένη λόγω της προσθήκης αναδρομικών. Αν ληφθεί ως βάση το ποσό των 40 ευρώ, τα αναδρομικά για διάστημα 30 μηνών —με πιθανή καταβολή τον Σεπτέμβριο του 2026— υπολογίζονται περίπου στα 1.200 ευρώ για ένα άτομο, ενώ για μεγαλύτερα νοικοκυριά το ποσό αναμένεται υψηλότερο.

Για παράδειγμα, αν ένα νοικοκυριό δικαιούται 40 ευρώ το μήνα τότε θα λάβει:

  • 6 μήνες αναδρομικά - 40€ × 6 = 240€
  • 12 μήνες αναδρομικά - 40€ × 12 = 480€
  • 18 μήνες αναδρομικά - 40€ × 18 = 720€
  • 24 μήνες αναδρομικά - 40€ × 24 = 960€
  • 30 μήνες αναδρομικά - 40€ × 30 = 1.200€

Τα ποσά αφορούν 210.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.  

 

  • Άτομα και οικογένειες που λαμβάνουν σήμερα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
  • Όσοι ήταν δικαιούχοι του επιδόματος από 1η Μαρτίου 2024, αλλά σήμερα δεν το λαμβάνουν.
  • Πολίτες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, με πιστοποίηση από κοινωνικές υπηρεσίες δήμων ή Κέντρα Κοινότητας.

Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα καλύπτει αναδρομικά το διάστημα από τον Μάρτιο του 2024, ώστε να μην αποκλειστεί κανείς που είχε δικαίωμα ενίσχυσης εκείνη την περίοδο.

Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα καταχωρούν τα στοιχεία τους και θα παρακολουθούν την εξέλιξη της αίτησης. Μετά την έγκριση, το ποσό θα καταβάλλεται στην ψηφιακή κάρτα ή σε τραπεζικό λογαριασμό, με σχετική ενημέρωση μέσω email ή κινητού.

