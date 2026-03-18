Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για το voucher των 750 ευρώ της ΔΥΠΑ

Πώς θα δείτε εάν εγκρίθηκε η αίτησή σας

Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για το voucher των 750 ευρώ της ΔΥΠΑ.
  • Οι αιτούντες μπορούν να ελέγξουν την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ.
  • Διατίθενται 114.384 θέσεις για προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές, πράσινες και οικονομικές δεξιότητες.
  • Οι απορριφθέντες μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 18/3/2026 έως 20/3/2026.
  • Οι επιτυχόντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους έως 750 ευρώ μετά από εξετάσεις πιστοποίησης.

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που προσφέρει έως και 750 ευρώ μεικτά.

Τη λίστα με τα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

Aρχική (dypa.gov.gr) > Κατάρτιση > Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης > Προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζομένους MIS 5227573 > Ωφελούμενοι.

ΔΥΠΑ: Χιλιάδες αιτήσεις για το voucher  των 750 ευρώ

Στις λίστες, οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν τον ΚΑΥΑΣ τους και να δουν εάν έχει εγκριθεί ή απορριφθεί η αίτησή τους. 

Όσοι έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από 18/3/2026 έως και 20/3/2026 ΕΔΩ. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες όσων εγκρίθηκαν και όσων απορρίφθηκαν, καθώς και ο σύνδεσμος για την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης διατίθενται 114.384 θέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους έως 750 ευρώ (μεικτά).

Επίδομα 750 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους – H αίτηση στο gov.gr

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

