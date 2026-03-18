Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για το voucher των 750 ευρώ της ΔΥΠΑ.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων μέσω ΔΥΠΑ / ΕΡΤ

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που προσφέρει έως και 750 ευρώ μεικτά.

Τη λίστα με τα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Aρχική (dypa.gov.gr) > Κατάρτιση > Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης > Προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζομένους MIS 5227573 > Ωφελούμενοι.

Στις λίστες, οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν τον ΚΑΥΑΣ τους και να δουν εάν έχει εγκριθεί ή απορριφθεί η αίτησή τους.

Όσοι έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από 18/3/2026 έως και 20/3/2026 ΕΔΩ. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες όσων εγκρίθηκαν και όσων απορρίφθηκαν, καθώς και ο σύνδεσμος για την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης διατίθενται 114.384 θέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους έως 750 ευρώ (μεικτά).

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.