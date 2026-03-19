Ford Puma Gen-E Van: Που μπορείτε να το δείτε

Πρωταγωνιστεί μαζί με το Transit Custom και το Ranger PHEV Wildtrak

19.03.26 , 21:48 Συνέβη κι αυτό! Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Τσακ Νόρις
19.03.26 , 21:30 MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι τρεις «Κόκκινοι» υποψήφιοι προς αποχώρηση
19.03.26 , 21:10 Θρήνος για τον 21χρονο Στέλιο που «καρφώθηκε» σε λεωφορείο στον Δομοκό
19.03.26 , 21:08 Εξάρχεια: Εξελίξεις στη δολοφονία άνδρα το 2017 - Μίλησε η οικιακή βοηθός
19.03.26 , 20:44 Φωτεινή Πετρογιάννη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση για τον πατέρα της
19.03.26 , 20:36 Η Ευρώπη μεγάλη «χαμένη» από τον πόλεμο - Τεράστιο το ενεργειακό κόστος
19.03.26 , 20:26 Επιμένει η κακοκαιρία: Σκόνη, καταιγίδες και χιόνια την Παρασκευή
Ford Puma Gen-E Van: Που μπορείτε να το δείτε
19.03.26 , 20:25 Το Star στο σημείο της επίθεσης στο διυλιστήριο της Χάιφα
19.03.26 , 20:05 Iράν: Αυτός είναι ο σκληροπυρηνικός διάδοχος του Λαριτζανί
19.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η Βάγια πήγε στο σούπερ μάρκετ αλλά δεν... ψώνισε - Εσύ;
19.03.26 , 19:04 Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
19.03.26 , 18:43 Κωνσταντίνος Βήκας:«Η ενίσχυση των ΚΤΕΟ είναι για το δημόσιο συμφέρον»
19.03.26 , 18:40 Αναγκαστική προσγείωση αμερικανικού F-35 μετά από ιρανικό πλήγμα
19.03.26 , 18:11 Toyota C−HR+: Στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με 36990 ευρώ
Η συγκίνηση της Μαριάννας Γεωργαντή στον αέρα του ΟΡΕΝ
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Δανάη Παππά: To power suit της μας άρεσε πολύ- Η glam rock εμφάνισή της
Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Άση Μπήλιου: H Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί τη δυνατή όψη Κρόνου- Ποσειδώνα
Λασκαράκη για χωρισμό με Τσιμιτσέλη: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά»
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
Καιρός: Ξεκινά η σιβηρική εισβολή, φέρνοντας κρύο και χιόνια
Περισσότερα

Ford Puma Gen-E Van: Που μπορείτε να το δείτε
Το νέο Ford Puma Gen-E Van πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούτο του στην Αθήνα στην ERGO.TECH, την κορυφαία έκθεση στην Ελλάδα για τα μηχανήματα έργων και τον εξοπλισμό εργοταξίων, η οποία φιλοξενείται στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC) στην Παιανία από τις 20 έως και τις 22 Μαρτίου 2026.

Βασισμένο στην επιβατική έκδοση του ηλεκτρικού crossover της Ford, το νέο Ford Puma Gen-E Vav είναι σχεδιασμένο με κριτήριο την επαγγελματική χρήση. Διατηρεί τα εμπρός καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό, ενώ η πίσω σειρά καθισμάτων έχει αφαιρεθεί πλήρως, δημιουργώντας έναν εξαιρετικά πρακτικό και ενιαίο επίπεδο χώρο φόρτωσης με μεταλλικό διαχωριστικό ασφαλείας μήκους 1.300 mm, πλάτους 950 mm και ύψους 820 mm, προσφέροντας όγκο 1 m³.

Οι πλαϊνές πίσω πόρτες ανοίγουν κανονικά, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο από το πλάι όσο και από την πίσω πόρτα. Το μικτό ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 490 kg (415 kg με τον οδηγό), καλύπτοντας με απόλυτη επάρκεια τις καθημερινές ανάγκες μεταφοράς ενός επαγγελματία ή μιας μικρής επιχείρησης.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Puma Van Gen-E τροφοδοτείται από έναν προηγμένο, αποδοτικό και με ιδιαίτερα περιορισμένες ανάγκες συντήρησης ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 168 PS και ροπή 290 Nm, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια συμπαγή μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 43 kWh. Η αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας φτάνει την εντυπωσιακή τιμή των 523 km σε αστική χρήση και τα 376 km σε μικτές συνθήκες με μέση κατανάλωση 13,1 kWh/100 km.

Οι επισκέπτες της φετινής έκθεσης ERGO.TECH και ειδικότερα όσοι θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στο περίπτερο της Ford Βελμάρ, θα έχουν την δυνατότητα να δουν για πρώτη φορά από κοντά το νέο Puma Gen-E Van, καθώς και δύο από τα πιο δημοφιλή επαγγελματικά μοντέλα της Ford Pro.

Μιλάμε για το Transit Custom, το οποίο συνδυάζει την πρακτικότητα, την αξιοπιστία και την στιβαρότητα με τις υψηλές μεταφορικές δυνατότητες και το νέο Ranger PHEV Wildtrak, ένα μοντέλο που εισάγει για πρώτη φορά την υβριδική τεχνολογία στην ιστορία του Ranger προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς συμβιβασμούς.

