Κωνσταντίνος Βήκας:«Η ενίσχυση των ΚΤΕΟ είναι για το δημόσιο συμφέρον»

Παρέμβαση Π.Σ.ΙΚΤΕΟ για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Αυτοκινητο
Κωνσταντίνος Βήκας:«Η ενίσχυση των ΚΤΕΟ είναι για το δημόσιο συμφέρον»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (Π.Σ.ΙΚΤΕΟ) συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.Κατά την τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος του Π.Σ.ΙΚΤΕΟ, κ. Κωνσταντίνος Βήκας, χαιρέτισε τη νομοθετική πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι οι προτεινόμενες διατάξεις αποτελούν ένα συνεκτικό και ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση ενός πιο αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος τεχνικού ελέγχου οχημάτων στη χώρα. 

Σημαντική τομή: Έλεγχος μικροσωματιδίων για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εισαγωγή της μέτρησης μικροσωματιδίων στα πετρελαιοκίνητα οχήματα, η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας.
Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για μία σημαντική μεταρρύθμιση με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, καθώς τα μικροσωματίδια συγκαταλέγονται στους πλέον επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους, με σοβαρές επιπτώσεις για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Ο Π.Σ.ΙΚΤΕΟ χαιρετίζει, επίσης, την τελική επιλογή της καθολικής εφαρμογής του μέτρου σε όλη την επικράτεια, καθώς διασφαλίζει ίσους όρους εφαρμογής και αποτρέπει στρεβλώσεις. 

Κωνσταντίνος Βήκας:«Η ενίσχυση των ΚΤΕΟ είναι για το δημόσιο συμφέρον»

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων: Νέο πλαίσιο με βασική προϋπόθεση την ισονομία
Αναφορικά με τη δυνατότητα έκδοσης της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, ο Σύνδεσμος υπογράμμισε ότι, παρότι ο τεχνικός έλεγχος αποτελεί εκ της φύσεως του αντικείμενο των ΚΤΕΟ, δεν στέκεται αρνητικά στη ρύθμιση.
Τόνισε, ωστόσο, ότι η επιτυχία της προϋποθέτει την πλήρη ταύτιση προδιαγραφών, διαδικασιών και όρων ελέγχου μεταξύ ΚΤΕΟ και συνεργείων, ώστε να διασφαλιστούν η αμεροληψία, η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία του θεσμού. 

Επέκταση ελέγχων: Ένταξη ρυμουλκούμενων οχημάτων (Ο1 & Ο2)
Θετικά αξιολογήθηκε και η εισαγωγή τεχνικού ελέγχου για οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα τρέιλερ), τα οποία μέχρι σήμερα κυκλοφορούν χωρίς συστηματική επιθεώρηση.Ο Π.Σ.ΙΚΤΕΟ πρότεινε την ένταξη των οχημάτων αυτών σε μόνιμο πλαίσιο περιοδικού τεχνικού ελέγχου, κατά τα πρότυπα των λοιπών κατηγοριών. 

Εποπτεία ΚΤΕΟ: Ανάγκη συνδυασμού ελέγχου εποπτών και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ΥΠΥΜΕ
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.ΙΚΤΕΟ αναφέρθηκε στις διαχρονικές αδυναμίες εποπτείας του κλάδου, οι οποίες οδήγησαν σε στρεβλώσεις, αθέμιτο ανταγωνισμό και μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών.Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος στηρίζει τη σύσταση Μητρώου Εποπτών και τη λειτουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου.Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη η μεταρρύθμιση να συνοδευτεί από ουσιαστικό ψηφιακό εκσυγχρονισμό, με αξιοποίηση των δεδομένων που ήδη αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο από τα ΚΤΕΟ στο Υπουργείο.Η χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη στόχευση της εποπτείας. 

Μήνυμα Π.Σ.ΙΚΤΕΟ: Ο τεχνικός έλεγχος είναι ζήτημα δημόσιου συμφέροντος
Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Βήκας υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του θεσμού των ΚΤΕΟ δεν αποτελεί κλαδικό αίτημα, αλλά ζήτημα δημόσιου συμφέροντος.
Ένα αξιόπιστο σύστημα τεχνικού ελέγχου:
⦁    προστατεύει ανθρώπινες ζωές,
⦁    συμβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία,
⦁    και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Ο Π.Σ.ΙΚΤΕΟ θα συνεχίσει να συμβάλλει με τεχνική τεκμηρίωση και θεσμική υπευθυνότητα στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων στη χώρα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΤΕΟ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΗΚΑΣ
 |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π.Σ.ΙΚΤΕΟ
 |
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top