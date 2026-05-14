Η Lepas στην Ελλάδα

Η υψηλή τεχνογνωσία, η εκτενής εμπειρία στην Ελληνική αγορά αυτοκινήτου καθώς και η οικονομική ισχύς των μετόχων της (AUTOHELLAS και SAMELET) αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία η Italian Motion επιλέχθηκε για την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση των μοντέλων της κινεζικής μάρκας Lepas στην Ελλάδα.Έτσι, το ήδη εκτενές portfolio μαρκών της Italian Motion (Alfa Romeo, Jeep, FIAT, Abarth, Leapmotor, FIAT Professional) διευρύνεται ακόμα περισσότερο, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα της εταιρείας στην Ελληνική αγορά αυτοκίνητου.

H Lepas είναι μια μάρκα που εστιάζει στην εκλεπτυσμένη εμπειρία για τον οδηγό και τους επιβάτες, βασιζομένη στον σχεδιασμό, στην υψηλή ποιότητα κατασκευής, την άνεση και την τεχνολογία που προσφέρουν τα μοντέλα της. Το όνομά της αποτελεί σύνθεση των λέξεων Leopard και Passion.

 

ΣτΗ Lepas στην Ελλάδα όχος της μάρκας είναι μέχρι το τέλος του 2027 να δραστηριοποιείται σε 40 χώρες και μέσα στα τρία πρώτα χρόνια να ξεπεράσει τις 500.000 πωλήσεις. Στην Ελλάδα η εμπορική δραστηριότητα θα ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο μέσω της Italian Motion, κάτι που εξ ορισμού εξασφαλίζει πανελλαδική κάλυψη και υψηλή ικανοποίηση για τον πελάτη.

Η Lepas είναι μέλος του κινεζικού Ομίλου Chery Group, ο οποίος εμφανίζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη και κατέχει πλέον μια σημαντική θέση στην παγκόσμια αγορά ξεπερνώντας το 2025 τα 2,8 εκατομμύρια οχήματα.

Επιπλέον, η Chery International -ο εξαγωγικός βραχίονας του Chery Group για πωλήσεις εκτός Κίνας- είναι η Νο1 κινέζικη εταιρεία τα τελευταία 23 χρόνια.

Στο ξεκίνημα η γκάμα της Lepas περιλαμβάνει τα SUV μοντέλα L4, L6 και L8, ενώ το πλάνο ανάπτυξής της για το 2027 συμπεριλαμβάνει δυο ακόμα ολοκαίνουργια μοντέλα στις κατηγορίες B-hatchback (L2) και E-SUV (L9).

Το πρώτο μοντέλο είναι το L8, ένα ολοκληρωμένο premium D-SUV μήκους 4,69 m που διαθέτει plug-in υβριδικό σύστημα. Το δεύτερο μοντέλο ονομάζεται L6 και ανήκει στην κατηγορία C-SUV.

Στο εσωτερικό, κοινός παρονομαστής των Lepas είναι η εκλεπτυσμένη σχεδίαση συνδυασμένη με κορυφαία ποιότητα υλικών, κατασκευής και φινιρίσματος. Σε μια τέλεια συνύπαρξη πολυτέλειας, άνεσης και τεχνολογίας, η αίσθηση φιλοξενίας συναγωνίζεται εκείνη ενός μοντέρνου σαλονιού και ξεφεύγει από τα αυτοκινητικά στεγανά. Σήμα κατατεθέν αποτελεί η λεπτή οθόνη αφής 13,2” του Infotainment που έχει κατακόρυφο προσανατολισμό αποτελώντας φυσική συνέχεια της κεντρικής κονσόλας.

Ο πανίσχυρος επεξεργαστής Snapdragon 8155 προσφέρει εντυπωσιακά γρήγορη λειτουργία, ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto, online φωνητικές εντολές και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω εφαρμογής.Με μήκος 4,55 m εφοδιάζεται με Plug-in υβριδικό αλλά και αμιγώς ηλεκτρικό κινητήριο σύνολο, ενώ το L4 που ανήκει στην κατηγορία B-SUV, με μήκος 4,4 m, θα διατίθεται σε υβριδική, Plug-in υβριδική αλλά και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

