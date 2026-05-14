Satoshi: «Όταν ακούσαμε το όνομά μας, ουρλιάξαμε από ευτυχία»

Η Μολδαβία εμφανίστηκε στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 με τον Satoshi και το «Viva, Moldova!», και κατάφερε να πάρει το εισιτήριό της για τον μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16/5. Το κομμάτι και ο Μολδαβός καλλιτέχνης «έβαλαν» φωτιά στο stage της διοργάνωσης με την ενέργειά τους.

Ο Satoshi είχε την ευθύνη να ανοίξει τη βραδιά και, όπως φάνηκε από την πρώτη στιγμή, κατάφερε να κερδίσει το κοινό της αρένας. Tώρα, υπόσχεται πολλά για την επόμενη εμφάνιση στον τελικό.

«Όταν ακούσαμε το όνομά μας, ουρλιάξαμε»

Τον Satoshi, συνάντησαν στο Eurofan House το Star.gr και η απεσταλμένη μας δημοσιογράφος Αθανασία Βογιάρη.

Ο καλλιτέχνης, λίγο μετά την πρόκριση της Μολδαβίας στον μεγάλο τελικό μίλησε για τη συγκλονιστική στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αλλά και για όσα αγαπά περισσότερο στη χώρα του.

Ο Satoshi περιέγραψε με χιούμορ αλλά και συγκίνηση την αγωνία που βίωσε κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των χωρών που προκρίθηκαν:

«Δεν ήμασταν οι πρώτοι που ανακοινώθηκαν, ούτε οι δεύτεροι, ούτε οι τρίτοι, ούτε οι τέταρτοι… Πήγαινε έτσι σταδιακά. Κάποια στιγμή φώναξαν το όνομά μας και τότε φωνάξαμε εμείς ακόμα πιο δυνατά. Ήταν ευτυχία».

Ο εκπρόσωπος της Μολδαβίας εξήγησε πως αυτή η στιγμή ήταν κάτι που του είχε λείψει στην καθημερινότητά του: «Ήταν κάτι που μου είχε λείψει ως άνθρωπος, γιατί σήμερα όλα είναι τόσο ψηφιακά. Δεν νιώθουμε πολλά πράγματα πραγματικά».

Ο Satoshi μίλησε με πολύ αγάπη και για τη χώρα του, προσκαλώντας τον κόσμο να τη γνωρίσει καλύτερα.

«Λατρεύω το ότι έχουμε και τις τέσσερις εποχές και μπορείς να απολαύσεις όλο τον χρόνο στη Μολδαβία. Έχουμε πολύ νόστιμη κουζίνα και πραγματικά σας προσκαλώ να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Μια πολύ γλυκιά χώρα. Μικρή και όμορφη», είπε.

Eurovision 2026: Το κοινό παρελθόν του Satoshi με τον «κολλητό» του, Akyla

O Satoshi μίλησε στο star.gr για τη γνωριμία του με τον Akyla, το κοινό τους παρελθόν και τη σύνδεση που ανέπτυξαν λίγο καιρό πριν.

«Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά μία μέρα πριν από το Nordic Eurovision Party στο Όσλο. Μοιραστήκαμε κάποιες σκέψεις για το φαγητό που φάγαμε, επειδή ήταν πολύ αργά το βράδυ και το μόνο που λειτουργούσε ήταν τα fast food.

Μετά μιλήσαμε για τα σχέδιά μας, τις καριέρες μας και το παρελθόν μας, αλλά και για το γεγονός ότι τραγουδούσαμε σε κρουαζιέρες. Νομίζω ότι είναι καλό παιδί και έχει πολλά να μοιραστεί με τον κόσμο. Τον βλέπω ως ένα μελλοντικό αστέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.