Satoshi: «Όταν ακούσαμε το όνομά μας, ουρλιάξαμε από ευτυχία»

Όσα είπε ο Μολδαβός «κολλητός» του Akyla

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.05.26 , 19:13 Αυξήσεις «φωτιά» στα αεροπορικά εισιτήρια το καλοκαίρι
14.05.26 , 18:43 Ford: Το καινοτόμο λογισμικό xROM
14.05.26 , 18:30 Εurovision 2026: Sarah Engels: «Έκανα παιδιά πολύ νέα»
14.05.26 , 18:22 Άνω Λιόσια: Oμάδα 80 ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικούς μετά από καταδίωξη
14.05.26 , 18:21 Ένα παλαιό φινιστρίνι έρχεται στο Cash or Trash - Ποιος θα το πάρει;
14.05.26 , 18:15 Satoshi: «Όταν ακούσαμε το όνομά μας, ουρλιάξαμε από ευτυχία»
14.05.26 , 18:09 Ηχηρή απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Όλα μας τα νησιά έχουν δικαιώματα
14.05.26 , 17:37 Το Star Channel για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Final Four
14.05.26 , 17:00 Πολιτική αστάθεια στη Μ. Βρετανία - Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας
14.05.26 , 16:32 Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ζωγράφου σε πρωτοβουλία για πιο δροσερή πόλη
14.05.26 , 16:22 Νικόλας Νιάρχος: Θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά
14.05.26 , 16:18 Τα επιδόματα που πληρώνονται τον Ιούνιο - Ποιοι πάνε ταμείο
14.05.26 , 15:45 Ιωάννινα: Τι λέει ο πατέρας της ανήλικης που παρασύρθηκε από ΙΧ
14.05.26 , 15:30 Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
14.05.26 , 15:29 Eurovision: Τι σημαίνει το Bangaranga που τραγουδά η Dara από τη Βουλγαρία
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα της υγείας της: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Γνωστή παρουσιάστρια συνεχίζει και του χρόνου στο δελτίο ειδήσεων
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Survivor: Η ανατριχιαστική φωτογραφία που έδειξε ο Σταύρος στην αδελφή του
Φαίη Σκορδά: Το πάρτι για τα 12ά γενέθλια του γιου της Δημήτρη Λιάγκα
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Πέθανε γνωστός ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 14.05.26, 17:24
Satoshi: «Όταν ακούσαμε το όνομά μας, ουρλιάξαμε από ευτυχία»/ Βίντεο star.gr

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μολδαβία εμφανίστηκε στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 με τον Satoshi και το «Viva, Moldova!», και κατάφερε να πάρει το εισιτήριό της για τον μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16/5. Το κομμάτι και ο Μολδαβός καλλιτέχνης «έβαλαν» φωτιά στο stage της διοργάνωσης με την ενέργειά τους.

Ο Satoshi είχε την ευθύνη να ανοίξει τη βραδιά και, όπως φάνηκε από την πρώτη στιγμή, κατάφερε να κερδίσει το κοινό της αρένας. Tώρα, υπόσχεται πολλά για την επόμενη εμφάνιση στον τελικό.

Eurovision 2026: Το κοινό παρελθόν του Satoshi με τον «κολλητό» του, Akyla

«Όταν ακούσαμε το όνομά μας, ουρλιάξαμε»

Τον Satoshi, συνάντησαν στο Eurofan House το Star.gr και η απεσταλμένη μας δημοσιογράφος Αθανασία Βογιάρη.

Ο καλλιτέχνης, λίγο μετά την πρόκριση της Μολδαβίας στον μεγάλο τελικό μίλησε για τη συγκλονιστική στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αλλά και για όσα αγαπά περισσότερο στη χώρα του.

Ο Satoshi περιέγραψε με χιούμορ αλλά και συγκίνηση την αγωνία που βίωσε κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των χωρών που προκρίθηκαν:

«Δεν ήμασταν οι πρώτοι που ανακοινώθηκαν, ούτε οι δεύτεροι, ούτε οι τρίτοι, ούτε οι τέταρτοι… Πήγαινε έτσι σταδιακά. Κάποια στιγμή φώναξαν το όνομά μας και τότε φωνάξαμε εμείς ακόμα πιο δυνατά. Ήταν ευτυχία».

Ο εκπρόσωπος της Μολδαβίας εξήγησε πως αυτή η στιγμή ήταν κάτι που του είχε λείψει στην καθημερινότητά του: «Ήταν κάτι που μου είχε λείψει ως άνθρωπος, γιατί σήμερα όλα είναι τόσο ψηφιακά. Δεν νιώθουμε πολλά πράγματα πραγματικά».

Ο Satoshi μίλησε με πολύ αγάπη και για τη χώρα του, προσκαλώντας τον κόσμο να τη γνωρίσει καλύτερα.

satoshi eurovision

«Λατρεύω το ότι έχουμε και τις τέσσερις εποχές και μπορείς να απολαύσεις όλο τον χρόνο στη Μολδαβία. Έχουμε πολύ νόστιμη κουζίνα και πραγματικά σας προσκαλώ να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Μια πολύ γλυκιά χώρα. Μικρή και όμορφη», είπε.

satoshi

Eurovision 2026: Το κοινό παρελθόν του Satoshi με τον «κολλητό» του, Akyla

O Satoshi μίλησε στο star.gr για τη γνωριμία του με τον Akyla, το κοινό τους παρελθόν και τη σύνδεση που ανέπτυξαν λίγο καιρό πριν.

«Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά μία μέρα πριν από το Nordic Eurovision Party στο Όσλο. Μοιραστήκαμε κάποιες σκέψεις για το φαγητό που φάγαμε, επειδή ήταν πολύ αργά το βράδυ και το μόνο που λειτουργούσε ήταν τα fast food.

Μετά μιλήσαμε για τα σχέδιά μας, τις καριέρες μας και το παρελθόν μας, αλλά και για το γεγονός ότι τραγουδούσαμε σε κρουαζιέρες. Νομίζω ότι είναι καλό παιδί και έχει πολλά να μοιραστεί με τον κόσμο. Τον βλέπω ως ένα μελλοντικό αστέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
 |
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
 |
SATOSHI
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top