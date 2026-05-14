Η ΑΑΔΕ αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα να παρακολουθεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τη ροή των συναλλαγών από ταμειακές μηχανές και POS σε ολόκληρη τη χώρα, μέσω ενός νέου ψηφιακού συστήματος που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του 2026.

Με το νέο λογισμικό και την αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών, κάθε απόδειξη που εκδίδεται από επιχειρήσεις θα διαβιβάζεται αυτόματα και άμεσα στη φορολογική διοίκηση, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι φορολογικοί έλεγχοι.

