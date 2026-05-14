Τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών εκμεταλλεύτηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος και πραγματοποίησε μία εξόρμηση σε παραλία της Αττικής για να κάνει το πρώτο του μπάνιο. Ο πρώην εκδότης - παρουσιαστής μοιράστηκε στα social media μία φωτογραφία από την πλαζ γράφοντας: «Πρώτο μπάνιο».

Ο Πέτρος Κωστόπουλος λατρεύει το καλοκαίρι και το μεγαλύτερο μέρος του το περνά στη Μύκονο, και σε άλλα πανέμορφα - κυρίως Κυκλαδίτικα - νησιά.

Οι ευχές του Π. Κωστόπουλου στην κόρη το Αμαλία για τα γενέθλιά της

Πριν λίγες ημέρες, πρωτότοκη κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου, Αμαλία, γιόρτασε τα 29α γενέθλια. Η εορτάζουσα τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στο Τέξας με τον σύζυγό της, Τζέικ Μεντγουέλ και ο παρουσιαστής ευχήθηκε στην κόρη του και μέσω του Instagram.

Συγκεκριμένα δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από καλοκαιρινές τους διακοπές στο νησί της Μυκόνου. Στο στιγμιότυπο, πατέρας και κόρη είναι αγκαλιασμένοι και χαμογελούν στην κάμερα. Η 29χρονη φαίνεται να φοράει ένα εμπριμέ ολόσωμο μαγιό και ένα denim σορτς.

«Χρόνια πολλά μωρό μου. Να είσαι ευτυχισμένη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Πέτρος Κωστόπουλος.



Ο Πέτρος Κωστόπουλος στα μέσα Μαρτίου του 2026, είχε τη χαρά να έχει κοντά του στην Ελλάδα και τα τρία παιδιά του, την Αμαλία που ήρθε στην Αθήνα με τον σύζυγό της Τζέικ Μεντγουέλ, την Αλεξάνδρα και τον Μάξιμο που έκανε ένα διάλειμμα από τις σπουδές του στις ΗΠΑ.

Φέτος το καλοκαίρι, αναμένεται να υποδεχτεί ξανά τα δύο παιδιά του που ζουν στο εξωτερικό, την Αμαλία και τον Μάξιμο, καθώς η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου ζει μόνιμα στην Αθήνα.