Cash or Trash: Τρόμαξαν τα... Σαγόνια του καρχαρία τους αγοραστές;

Ο Γιώργος έφερε μια εντυπωσιακή ρέπλικα από τη θρυλική ταινία Jaws

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Φλαμπούρης, παλαιοπώλης από τον Πειραιά, παρουσίασε ρέπλικα σαγονιών καρχαρία από την ταινία Jaws στο Cash or Trash.
  • Η εκτίμηση του αντικειμένου ορίστηκε στα 420 ευρώ, αλλά ο Γιώργος επιθυμούσε 1.500 ευρώ.
  • Η δημοπρασία ξεκίνησε με προσφορές που έφτασαν έως 900 ευρώ, αλλά δεν ικανοποίησαν τον πωλητή.
  • Η διαδικασία κατέληξε σε αδιέξοδο, με τον Γιώργο να αποχωρεί χωρίς πώληση.
  • Ο Γιώργος δήλωσε ότι θα αναζητήσει άλλον αγοραστή για το αντικείμενο.

Ο Γιώργος Φλαμπούρης, ένας έμπειρος παλαιοπώλης από τον Πειραιά με το κατάστημα Περασμένες Αγάπες, εμφανίζεται για τρίτη φορά με σκοπό να πουλήσει ένα ιδιαίτερο αντικείμενο στο Cash or Trash. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ρέπλικα των σαγονιών του καρχαρία από τη θρυλική ταινία Jaws του 1975, κατασκευασμένη από ρητίνη και γυαλοβάμβακα. Παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο φέρει μια σφραγίδα που δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθεί, η ποιότητα της δουλειάς κι η πατίνα του χρόνου προσδίδουν στο prop μια ξεχωριστή αισθητική, ιδανική για διακόσμηση ή ακόμα και για χρήση ως φωτιστικό.

Κατά τη φάση της εκτίμησης, ο Θάνος Λούδος όρισε την αξία του αντικειμένου στα 420 ευρώ, επισημαίνοντας τη συλλεκτική του φύση και την ιστορική σημασία της ταινίας που επηρέασε βαθιά το παγκόσμιο κοινό. Ωστόσο, ο Γιώργος δήλωσε ότι η εκτίμηση του φαίνεται χαμηλή, καθώς ο ίδιος στοχεύει σε έναν τετραψήφιο αριθμό, ελπίζοντας ότι η μοναδικότητα του καρχαρία θα προκαλέσει έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των αγοραστών.

Η διαδικασία της δημοπρασίας ξεκινά με ενθουσιασμό, καθώς οι αγοραστές εντυπωσιάζονται από την παρουσία του αντικειμένου. Η Ιόλη κάνει την αρχή με 180 ευρώ, αλλά οι προσφορές ανεβαίνουν γρήγορα καθώς ο Μελέτης και η Ιόλη ανταγωνίζονται, φτάνοντας σταδιακά στα 600, τα 700 και τελικά στα 800 ευρώ. Παρά την προσπάθεια των αγοραστών να πλησιάσουν την επιθυμητή τιμή και την τελευταία κίνηση του Μελέτη να προσφέρει 900 ευρώ, ο πωλητής παραμένει αμετακίνητος στη θέση του

Ο Γιώργος εξηγεί ότι το ποσό που ονειρεύεται βρίσκεται κοντά στα 1.500 ευρώ, μια τιμή που απέχει πολύ από τις προσφορές που κατατέθηκαν στο τραπέζι. Παρόλο που το κλίμα είναι ευχάριστο κι υπάρχουν αμοιβαία φιλοφρονήματα για την ποιότητα του αντικειμένου και την παρουσία του πωλητή, η οικονομική διαφορά αποδεικνύεται αγεφύρωτη. 

Η διαπραγμάτευση κατέληξε σε αδιέξοδο, με τον Γιώργο να αποχωρεί χωρίς να ολοκληρώσει την πώληση, παίρνοντας τον καρχαρία μαζί του και δηλώνοντας με χιούμορ ότι είναι έτοιμος να αναζητήσει αλλού τον επόμενο αγοραστή.

