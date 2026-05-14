Πολιτική αστάθεια στη Μ. Βρετανία - Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας

Ο Στρίτινγκ αναμένεται να διεκδικήσει την πρωθυπουργία

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφίες εξωφύλλου AP (Kirsty Wigglesworth)
Μ. Βρετανία: Παραίτηση Υπουργού Υγείας Με Αιχμές Για Στάρμερ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας της Μ. Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, λόγω απώλειας εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.
  • Η παραίτηση προκαλεί πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.
  • Ο Στρίτινγκ αναμένεται να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία.
  • Στην επιστολή του, τονίζει την ανάγκη για ευρεία συζήτηση ιδεών και υποψηφίων ενόψει των εκλογών του 2029.

Πολιτική αστάθεια στη Μεγάλη Βρετανία φέρνει η παραίτηση του υπουργού Υγείας, ο οποίος άφησε αιχμές κατά του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ υπέβαλε σήμερα την παραίτηση του από την βρετανική κυβέρνηση, λέγοντας ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ, φέρνοντας τον πρωθυπουργό να ακροβατεί πλέον επί ξυρού ακμής.

Ο Στρίτινγκ αναμένεται ευρέως να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία.

Γουές Στρίτινγκ / Φωτογραφία AP (Kirsty Wigglesworth)

«Είναι πλέον σαφές ότι δε θα ηγηθείτε του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες γενικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2029 και όπου χρειαζόμαστε όραμα, υπάρχει κενό», έγραψε στην επιστολή παραίτησής του που απευθύνεται στον πρωθυπουργό.

«Οι βουλευτές των Εργατικών και τα Συνδικάτα των Εργατικών θέλουν η συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει να είναι μια μάχη ιδεών, όχι προσωπικοτήτων ή ασήμαντου φραξιονισμού», τονίζει ο Στρίτινγκ στην επιστολή που ανήρτησε στο Χ. 

«Αυτή πρέπει να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει το καλύτερο δυνατό πεδίο υποψηφίων. Υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση και ελπίζω ότι θα τη διευκολύνετε», προσθέτει στην επιστολή του. 

